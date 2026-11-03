Un candidato desaparecido y otro preso: la polémica electoral que sacude a Alaska

Los Ángeles, Estados Unidos. Los votantes de Alaska encontrarán en las papeletas los nombres de dos candidatos que este martes permanecen ausentes: el independiente Daniel S. Sullivan Jr., cuestionado por lanzarse a una candidatura instrumental para restablecer votos al senador republicano en ejercicio, Dan Sullivan, y Erick Hafner, aspirante al Congreso registrado como demócrata, detenido en Nueva York. La contienda en Alaska, el estado más grande de EEUU pero uno de los menos poblados, ha tomado interés nacional ya que el resultado podría determinar qué partido controla el Senado. Las encuestas muestran un empate casi técnico entre el senador Sullivan y la excongresista demócrata Mary Peltola, y el ganador podría definirse por unos cientos de votos, por lo que la presencia de Sullivan Jr., un maestro jubilado, generó sospechas e investigaciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump , y los republicanos han dicho que les preocupa que los candidatos se confundan entre los dos Sullivan y terminen votando por el candidato equivocado. Según CBS, el maestro jubilado había abandonado San Petersburgo, la ciudad donde reside, la semana pasada. Una de sus antiguas alumnas dijo a la televisión que lo había visto en un vuelo hacia Anchorage. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La razón por la que nadie puede encontrar al FALSO Dan Sullivan es que los abogados lo han llevado y lo mantienen oculto mientras le enseñan, paso a paso, qué decir para evitar uno de los mayores procesos judiciales por fraude en la historia de Estados Unidos”, escribió Trump este lunes en su cuenta Truth. La polémica alrededor del maestro creció tras la publicación de una investigación del periódico The New York Times con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo apellido que el senador republicano.

Esa información, que citó al menos 12 fuentes, también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés), que habrían participado en el reclutamiento del candidato. Tanto la campaña de Peltola como el DSCC han negado su implicación. El maestro de primaria no se ha pronunciado al respecto.

El candidato encarcelado

Pero no solo los republicanos cuestionan las supuestas maniobras electorales, el Partido Demócrata de Alaska ha hecho una petición a los electorales: no voten por el candidato demócrata en la contienda para la Cámara de Representantes de EEUU.