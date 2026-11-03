Florida abre las urnas en unas elecciones clave para el control del Congreso de EE UU

Miami, Estados Unidos. ​​​​​​Florida abrió este martes sus centros de votación para unas elecciones de medio obligatorio en las que está en juego el control del Congreso de EE.UU. durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, residente en este estado, donde ha ganado las tres elecciones presidenciales. Florida tiene dos husos horarios, por lo que los centros de votación abrieron a las 7:00 de la mañana en cada zona: a las 12:00 GMT en la zona horaria del Este, donde se encuentra Miami, ya las 13:00 GMT en la zona Central, que comprende los condados del extremo occidental del estado. Los primeros comenzaron a llegar a cuentagotas a los puestos de votación. A la secundaria Miami Senior High School, en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, empezaron a hacerlo mientras el cielo se despejaba tras dos días de intensas lluvias.

"Yo vengo a votar porque me interesa el futuro del país este que está un poco desequilibrado ahora en este momento y hay que hay que poner un poquito de orden dentro del sistema", dijo a EFE el cubano Jorge Valbuena. Subrayó que votará por la inmigración y la economía. "En este momento la economía, yo siento que está muy mal", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Lo que tenemos no está funcionando para la gente", expresó por su parte Victoria Ryback, quien llegó con paraguas en mano al puesto electoral.

"Espero que haya más equidad, más generosidad, más oportunidades, más justicia y más entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. Hay muchas cosas que me gustaría que cambiaran", agregó. La recta final de las elecciones en el "estado del sol" comenzó después de que más de 5,4 millones de personas hubieran depositado ya su papeleta de forma anticipada o por correo, según las autoridades electorales, un récord frente a las legislativas de 2018. Los votantes inscritos como republicanos depositaron 2.176.256 papeletas, y los demócratas, 2.043.079. Entre las contiendas clave que se deciden en el estado figura la elección del senador que completará hasta enero de 2029 el mandato que dejó vacante Marco Rubio al asumir como secretario de Estado en 2025.

Igualmente Florida elige al gobernador que sucederá a Ron DeSantis, después de ocho años de Gobierno republicano, y varias disputas por escaños en la Cámara de Representantes federal, entre ellas la de la congresista María Elvira Salazar en el distrito 27 de Miami, además de las de los distritos 14 y 22, que pueden influir en el control de la Cámara Baja.

El voto latino, clave en Florida