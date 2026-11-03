Grupos civiles denuncian que ICE bloquea la liberación de migrantes detenidos en Colorado

Estados Unidos. Grupos civiles de Colorado denunciaron este martes que agentes de inmigración de EE.UU. impidieron la salida de inmigrantes detenidos en un centro privado de Denver, pese a que contaban con órdenes judiciales de liberación y habían completado los trámites para abandonar las instalaciones. Casa de Paz y el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) estimaron que entre 15 y 20 personas alojadas en el centro operado por el GEO Group en Aurora resultaron afectadas por esa situación entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, basándose en relatos de abogados, testigos y detenidos. Según un comunicado de las organizaciones, empleados de GEO procesaron las liberaciones y acompañaron a los afectados hasta la salida.

Allí, todavía dentro del predio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los esposaron y devolvieron a sus celdas. "Me procesaron para salir en libertad y ni siquiera llegué a la acera", afirmó un inmigrante no identificado citado en el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Andrea Loya, directora ejecutiva de Casa de Paz, sostuvo que estas actuaciones muestran "desprecio por el poder judicial federal y falta de respeto al debido proceso". Para AnnaRose Craig, coordinadora de programas de AFSC en Colorado, lo ocurrido es "una grave escalada" en las tácticas de ICE, prometiendo "monitorear la práctica" y proveer nuevos reportes.