Video del momento en que matan a Paula Murcia en el café donde trabajaba

Santander, Colombia. Una joven identificada como Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca mientras cumplía con su jornada laboral en un establecimiento ubicado en la vía que comunica a San Gil con Socorro, en el departamento de Santander, Colombia. El crimen ocurrió el pasado domingo 1 de noviembre, en un café situado en jurisdicción del municipio de Pinchote, donde la joven se encontraba trabajando cuando un hombre de 63 años ingresó al establecimiento y protagonizó una discusión con ella.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante el altercado el sujeto le habría dicho a la joven "si no eres para mí, no eres para nadie más", antes de abalanzarse contra Paula y atacarla con un arma blanca. La agresión le provocó heridas de gravedad, por lo que la joven fue auxiliada y trasladada de emergencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en la ciudad de San Gil, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

#ABOMINABLE 🚨 Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue asesinada con arma cortopunzante mientras laboraba en un café de Pinchote, Santander; según testigos, un sujeto de 63 años la atacó tras una discusión en la que pronunció la frase «si no era para mí, no es para nadie más».El macabro crimen ocurrió hacia el mediodía del domingo 1NOV en el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. Tras la agresión, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2026