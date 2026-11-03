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Video del momento en que matan a Paula Murcia en el café donde trabajaba

La víctima fue atacada por un hombre de 63 años en su lugar de trabajo. La Policía investiga las circunstancias del crimen

Santander, Colombia. Una joven identificada como Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca mientras cumplía con su jornada laboral en un establecimiento ubicado en la vía que comunica a San Gil con Socorro, en el departamento de Santander, Colombia.

El crimen ocurrió el pasado domingo 1 de noviembre, en un café situado en jurisdicción del municipio de Pinchote, donde la joven se encontraba trabajando cuando un hombre de 63 años ingresó al establecimiento y protagonizó una discusión con ella.

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De acuerdo con los reportes preliminares, durante el altercado el sujeto le habría dicho a la joven "si no eres para mí, no eres para nadie más", antes de abalanzarse contra Paula y atacarla con un arma blanca.

La agresión le provocó heridas de gravedad, por lo que la joven fue auxiliada y trasladada de emergencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en la ciudad de San Gil, donde el personal médico intentó salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Tras lo ocurrido, la Policía desplegó un operativo que permitió la captura de un hombre de 63 años, señalado como el presunto responsable del crimen. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato y establecer qué tipo de relación existía entre el detenido y la víctima, así como los motivos que habrían desencadenado la agresión.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán determinar las responsabilidades penales del sospechoso y reconstruir los momentos previos al ataque que terminó con la vida de la joven.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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