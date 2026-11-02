Mónica Rivera murió al caer desde un puente en Kansas City

El accidente ocurrió en el puente 7th Street Trafficway, cerca de Southwest Boulevard. Según el Departamento de Policía de Kansas City , las cámaras de vigilancia captaron a la joven caminando por la estructura durante la madrugada, poco después de bajarse de un vehículo.

Kansas City, Estdaos Unidos. Mónica Rivera, de 24 años y madre de dos hijas, murió tras caer desde una altura aproximada de 40 pies (12 metros) de un puente en Kansas City, Kansas, Estados Unidos, luego de pasar por una abertura de 30 pulgadas (76 centímetros) entre los carriles del paso elevado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Rivera había estado compartiendo con unos amigos y posiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Los investigadores también establecieron que habría sostenido una discusión con uno de sus acompañantes antes de salir del automóvil y continuar caminando sola.

Las imágenes de vigilancia permitieron observar parte de su recorrido por el puente. Al intentar cruzar de un lado a otro de la calzada, aparentemente pasó por encima de una barrera divisoria de hormigón, sin advertir que entre los carriles existía una abertura de aproximadamente 30 pulgadas de ancho.

La joven cayó desde unos 40 pies de altura hasta la calle Division, ubicada debajo del puente. Su cuerpo quedó en una zona industrial, donde posteriormente fue localizado por las autoridades.

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Alrededor de las 9:45 de la mañana, agentes policiales llegaron al lugar después de recibir un reporte sobre el hallazgo de una persona fallecida. En ese momento, los investigadores todavía desconocían la identidad de la víctima.

Más tarde, las autoridades relacionaron el caso con una denuncia por desaparición presentada en el condado de Johnson. Las investigaciones permitieron establecer que se trataba de Mónica Rivera.