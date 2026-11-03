Tabla de posiciones Champions League: Barcelona escala y el PSG se afianza en el liderato

El liderato de la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League se mantiene en manos del París Saint Germain que sigue siendo un equipo arrollador, mientras el Barcelona volvió al camino del triunfo en la cuarta jornada del torneo de clubes más importante del mundo. El líder PSG sacó a relucir todo su poderío de campeón de la Champions en España, a donde llegó para vapulear y humillar al Villarreal con una goleada 0-6, consolidándose el equipo de Luis Enrique como el mejor. Los goles del conjunto parisino fueron obra de Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu, Fabián Ruiz -por partida doble- y David Boly. El PSG sumó en el Estadio de la Cerámica su cuarta victoria consecutiva y se reafirma en la cima con 12 puntos.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick se recuperó de la derrota en la jornada pasada, precisamente contra el PSG, y este martes derrotó por 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal abrió el marcador en el primer tiempo y en la parte de complemento un doblete del brasileño Raphinha selló el triunfo de los azulgranas, que se colocan segundos de la clasificación de manera provisional con 9 puntos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Aston Villa es tercero también con 9 unidades, mismas que tienen el Liverpool, Real Madrid, Sporting de Lisboa y Betis, equipos, a excepción del cuadro portugués, juegan el miércoles. Los lusos ganaron a domicilio 0-1 al Shakhtar Donetsk.

En otro de los partidos destacados del día, el Bayern Múnich se llevó el triunfo del Metropolitano 0-2 contra el Atlético de Madrid con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer. El Manchester United logró tanque de oxígeno para Michael Carrick. Los Reds Devils le dieron vuelta a un marcador adverso de 0-2 y terminaron ganando 3-2 ante la Roma con doblete de Matheus Cunha y un tanto de Bruno Fernandes.