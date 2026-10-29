Ataque ruso contra una estación de tren deja 14 muertos en Ucrania

Kiev, Ucrania. Al menos 14 personas han resultado muertas y otras tantas heridas en un ataque ruso con dron llevado a cabo este jueves contra la estación de tren de la ciudad de Dnipró (este de Ucrania), informó el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, y el canal oficial en Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia. El impacto alcanzó uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró–Zaporiyia. El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, precisó que era un tren de pasajeros.

Ukrzaliznytsia indicó que, a pesar de que se había anunciado un nivel elevado de peligro, había personas en el andén. "Esta es una guerra genocida", escribió Filátov en Telegram. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el lugar trabajan equipos de rescate, médico personal y fuerzas del orden, según los Ferrocarriles de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , calificó de "atroz" el ataque y se preguntó, en una aparente alusión a EE.UU. y la Unión Europea (UE), "¿cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?"