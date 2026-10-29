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Trump dice que hablará con Lula: "Las elecciones fueron una desgracia"

"Hablaré con él, pero las elecciones fueron una desgracia", respondió Trump al ser preguntado por los medios sobre la posibilidad de que converse con Lula.

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 09:14 -
  • Agencia EFE
Trump dice que hablará con Lula: Las elecciones fueron una desgracia

Trump y Lula durante un encuentro oficial. Fotografía de archivo.

​Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que hablará con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque al mismo tiempo evitó pronunciarse sobre quién considera que ganó las elecciones del domingo en el país sudamericano, en las que su aliado, el ultraconservador Flávio Bolosonaro, resultó derrotado.

"Hablaré con él, pero las elecciones fueron una desgracia", respondió Trump al ser preguntado por los medios sobre la posibilidad de que converse con Lula.

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