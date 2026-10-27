Moscú. El cuarto petrolero con diésel para Estados Unidos zarpará mañana, miércoles, anunció este martes el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

“Esperamos que salga el día 28”, contestó a la pregunta de los periodistas rusos sobre el envío del nuevo cargamento en virtud del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre el Kremlin y la Casa Blanca, según la agencia RIA Nóvosti.

Según Novak, en este momento ya son tres petroleros que salieron de los puertos rusos del Báltico para llegar al mercado estadounidense.

Tras la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, Washington levantó la prohibición de importar hidrocarburos de Rusia, que exportará 300.000 toneladas de combustible en el mes de octubre; otras 500.000 toneladas en noviembre y 1.000.000 de toneladas en diciembre.

Novak también comentó las declaraciones de los demócratas estadounidenses, que están en contra del acuerdo de diésel entre EE. UU. y Rusia.

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“Ahora mismo los buques están en camino, y los acuerdos entre los presidentes Vladímir Putin y (Donald) Trump se están realizando. En general, por supuesto, resulta sorprendente la postura de los demócratas, que hacen las declaraciones o incluso actúan en contra de los intereses del pueblo estadounidense”, subrayó.

Previamente, durante su reciente encuentro con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin destacó el impacto positivo del acuerdo entre EE.UU. y Rusia.