Tabla de posiciones Champions League: Real Madrid alcanza al líder y el Como baja al Barcelona

Real Madrid sacó una agónica victoria este miércoles de Grecia, donde venció por 2-3 al AEK Atenas del hondureño Kervin Arriaga en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 para seguir invicto y con pleno de triunfos. Un golazo del uruguayo Fede Valverde en el descuento firmó la remontada de los hombres de José Mourinho, después de verse por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones, un triunfo que les permite mantenerse dentro del 'top 8' en la tabla de posiciones.

El Rey de Europa está suscripto a la angustia de los minutos finales. El AEK Atenas, con Kervin Arriaga en el campo en todo el partido, se adelantó con el gol de Aboubakary Koita; Jude Bellingham de tacón lo empató y se convirtió en el jugador más joven en llegar a 60 partidos en la historia de la Champions.

Stavros Pilo remató sin marca en el área pequeña entre las piernas de Thibaut Courtois para hacer el 2-1 y poner contra las cuerdas al Real Madrid. Pero Kylian Mbappé y Fede Valverde fueron al rescate de los blancos para dar la vuelta al marcador.

Una victoria con carácter y agresividad que deja al Real Madrid con 12 puntos empatado en el liderato con el bicampeón París Saint Germain. El PSG tiene mejor diferencia de goles en el primer puesto y los merengues son segundos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el tercer puesto se colocó el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners llegaron a 9 puntos después de vencer por 1-2 al Slavia de Praga con goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres. El Como que dirige Cesc Fábregas subió hasta el cuarto lugar de la clasificación con la goleada histórica y humillante que le endosó al Lens por 1-9 en Francia. El equipo italiano suma 9 puntos y, con mejor diferencia de goles, baja al quinto escalón al Barcelona que también tiene 9 unidades, al igual que el Aston Villa, Manchester City, Liverpool -hasta aquí completan el 'top 8'-, Club Brujas, Sporting de Lisboa, Betis y Borussia Dortmund.

Manchester City le ganó de visita por 2-3 al RB Leipzig en un partidazo en Alemania. Erling Haaland marcó el gol ganador de los ingleses. El noruego registra 62 goles en 61 partidos en la Champions League. Una bestialidad. Liverpool sucumbió 3-2 en el campo del Fenerbahçe, el Borussia Dortmund se impuso 2-1 al Betis, el Porto goleó 4-1 al Napoli, el Club Brujas derrotó por 1-2 al PSV y Viking sorprendió goleando 4-1 al Sabah Klubu.