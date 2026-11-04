Real Madrid vence in extremis al AEK con Kervin Arriaga destacando

Atenas, Grecia.

El Real Madrid volvió a demostrar su capacidad para sobrevivir a los partidos más complicados y consiguió una agónica victoria por 2-3 ante el AEK de Atenas, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El conjunto merengue tuvo que remontar en dos ocasiones y encontró la recompensa en el tiempo añadido, cuando Federico Valverde sacó un espectacular zapatazo desde fuera del área para sentenciar el encuentro en el minuto 92. En el equipo griego, el hondureño Kervin Arriaga fue titular, destacó por su entrega en el mediocampo y disputó los 90 minutos frente a uno de los gigantes del fútbol europeo. El catracho afrontó un compromiso de máxima exigencia, recibió una tarjeta amarilla en el primer tiempo y permaneció en el terreno de juego hasta el pitazo final, en una noche que terminó con sabor amargo para el AEK.

El encuentro tuvo emoción, alternativas en el marcador y un desenlace dramático. El equipo local plantó cara, se adelantó en dos oportunidades y estuvo cerca de llevarse un resultado positivo, pero el poder ofensivo del Real Madrid terminó marcando la diferencia en los instantes decisivos. SOFASCORE COMPARTE DATOS DE KERVIN ARRIAGA

LAS EMOCIONES

El AEK salió decidido a aprovechar su condición de local y encontró la recompensa al minuto 12. Aboubakary Koita abrió el marcador tras una acción ofensiva en la que Luka Jovic participó como asistente, desatando la celebración de los aficionados griegos y colocando al Real Madrid contra las cuerdas desde una fase temprana del compromiso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gol obligó al conjunto blanco a asumir mayores riesgos y buscar alternativas para superar a una defensa que intentaba proteger la ventaja. El Madrid comenzó a insistir con sus hombres de ataque y encontró espacios para generar peligro, aunque el AEK se mantuvo firme y buscó responder cada vez que tuvo oportunidad. La reacción madridista llegó al minuto 32, cuando Jude Bellingham estableció el 1-1 con una definición de tacón que reflejó la calidad técnica del mediocampista inglés. El tanto devolvió la igualdad al marcador y permitió al conjunto español recuperar terreno en un partido que se había complicado desde el inicio.

Dos minutos después, Arriaga recibió la tarjeta amarilla en una acción sobre Bellingham. El hondureño debió continuar el encuentro condicionado por la amonestación, pero siguió formando parte de la estructura del equipo griego, que consiguió llegar al descanso con el empate y la esperanza de volver a sorprender a su rival. La segunda parte mantuvo la intensidad de los primeros 45 minutos. El Real Madrid buscó el control del encuentro, mientras el AEK trataba de aprovechar los espacios y castigar cualquier desajuste defensivo del equipo visitante. Cuando el conjunto merengue parecía acercarse a la remontada, el equipo griego volvió a golpear. Al minuto 75, Stavros Pilios marcó el 2-1 y devolvió la ventaja al AEK, que volvió a soñar con una victoria de prestigio ante el cuadro español. El tanto puso nuevamente en aprietos al Real Madrid y aumentó la presión sobre los visitantes, que necesitaban reaccionar rápidamente para evitar una derrota inesperada. Sin embargo, la respuesta llegó apenas tres minutos después. Al minuto 78, Kylian Mbappé apareció para marcar el 2-2. El delantero francés empujó el balón al fondo de la red tras un centro raso de Denzel Dumfries, una combinación que permitió a los blancos recuperar la igualdad y mantener vivas sus aspiraciones de llevarse los tres puntos.

El empate cambió nuevamente el panorama de un encuentro en el que ninguno de los equipos estaba dispuesto a rendirse. El AEK siguió compitiendo, mientras el Madrid buscó aprovechar el impulso ofensivo para completar la remontada. Los minutos finales fueron de máxima tensión. El Real Madrid insistió en busca de la victoria y Mbappé estuvo cerca de convertirse nuevamente en protagonista al minuto 85, cuando conectó un remate que terminó estrellándose en el poste. La acción representó un aviso para el AEK, que intentaba resistir ante la presión de un rival decidido a llevarse el triunfo. El tiempo avanzaba y el empate parecía cada vez más probable, pero el conjunto merengue todavía tenía una última respuesta preparada.





Por su parte, el AEK dejó una imagen competitiva y estuvo cerca de protagonizar una de las sorpresas de la jornada. El equipo griego consiguió poner en aprietos al Madrid, pero no logró sostener la ventaja hasta el final.

FICHA TÉCNICA:

2.- AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen (Marin, min. 60), Arriaga, Majer (Zini, min. 53); Gacinovic (Varga, min. 60) y Jovic (Zubkov, min. 88). 3.- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, min. 82); Bernardo (Endrick, min. 67), Camavinga; Diomande (Valverde, min. 67), Bellingham (Espí, min. 86), Vinícius (Brahim, min. 81); y Mbappé. Goles: 1-0, min. 12: Koita; 1-1, min. 32: Bellingham; 2-1, min. 75: Pilios; 2-2, min. 78: Mbappé; 2-3, min. 92: Valverde.