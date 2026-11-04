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Histórica paliza de 9-1 sacude la Champions League

La UEFA Champions League vivió una auténtica noche de locura con una paliza histórica de 9-1 que dejó en shock al fútbol europeo.

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 16:17 -
  • German Alvarado
Histórica paliza de 9-1 sacude la Champions League

Una exhibición ofensiva demoledora, nueve goles y una diferencia abismal que convirtió el encuentro en uno de los resultados más impactantes de la competición continental.
París, Francia.

El Como de la Serie A de Italia firmó una de las noches más impactantes de la UEFA Champions League al derrotar por un escandaloso marcador de 9-1 al Lens en territorio francés, en un resultado que quedará grabado en la historia de la máxima competición europea de clubes.

El equipo italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, ofreció una exhibición ofensiva y convirtió la cuarta jornada de la fase de liga en una auténtica pesadilla para el conjunto francés, incapaz de contener el vendaval de goles de su rival.

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El equipo de Fàbregas no levanta el pie del acelerador. Con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y supone un quebradero de cabeza para sus rivales. Hoy, con el Lens de víctima, además de mostrar el juego compacto que le caracteriza, se convirtió en una máquina de hacer goles.

Anastasios Douvikas fue una de las grandes figuras del encuentro al firmar un triplete, mientras que Nico Paz también destacó en una actuación colectiva que dejó en evidencia el poderío ofensivo del Como. Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y el debutante Matteo Papaccioli completaron la goleada.

El Lens apenas pudo responder con un tanto de Ruben Aguilar, insuficiente para evitar una derrota dolorosa ante su afición.

Una goleada que entra en los libros de historia

La diferencia de ocho goles convierte este resultado en uno de los más extraordinarios de la historia de la Champions League. Además, la derrota representa un golpe histórico para el fútbol francés en la competición.

El Como no solamente consiguió tres puntos de enorme valor, sino que también envió un mensaje contundente al resto de Europa: está dispuesto a competir contra cualquiera y a convertirse en uno de los protagonistas de esta edición.

La exhibición del conjunto italiano confirma el gran momento del proyecto liderado por Fàbregas, que sigue sorprendiendo en su aventura europea.

FICHA TÉCNICA:

1 - Lens: Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara (Bulatovic, m.70), Skoras (Abdulhamid, m.46); Thauvin (Kadile, m.70), Ivanovic (Mesloub, m.46), Hazard. Entrenador: Yannick Cahuzac.

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9 - Como: Butez; Couto, Ramon, Kempf (Smolcic, m.72), Valle; Milla (Ricci, m.58), Perrone; Da Cunha (Liberali, m.58), Nico Paz (Baturina, m.58), Caqueret; Douvikas (Papaccioli, m.61). Entrenador: Cesc Fàbregas.

Goles: 0-1, Douvikas (m.7); 0-2, Douvikas (m.32); 0-3, Nico Paz (m.40); 0-4, Da Cunha (m.47); 0-5, Kempf (m.53); 0-6, Douvikas (m.57); 0-7, Liberali (m.62); 1-7, Aguilar (m.65); 1-8, Baturina (m.69); 1-9, Papaccioli (m.90+1).

Árbitro: Rohit Saggi. Mostró tarjeta amarilla a Baidoo (m.34) y Cuisance (m.75) por parte del Lens.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens (Francia). Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció este martes.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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