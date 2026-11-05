Crisis en Paraguay: ¿quién asumirá la presidencia tras renuncia de Peña?

Asunción. La crisis política en Paraguay abrió un nuevo escenario de incertidumbre este jueves 5 de noviembre, luego de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia en medio de un escándalo financiero relacionado con la intervención de Ueno Bank y cuando el Congreso se preparaba para impulsar un juicio político en su contra. La decisión del mandatario provocó movimientos en el escenario político paraguayo, que ahora tiene como principal interrogante quién ocupará la Presidencia y cómo se resolverá la sucesión. El nombre que figura como posible sucesor es el del vicepresidente Pedro Alliana, quien llegó al cargo junto a Peña en agosto de 2023. La crisis se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera privada vinculada anteriormente al mandatario, que quedó bajo control de las autoridades reguladoras por problemas de solvencia. La situación afectó a cerca de 2.9 millones de clientes, quienes quedaron sin acceso a sus ahorros, mientras crecían las protestas y los cuestionamientos por los recursos públicos administrados por la institución.

Sin embargo, la salida de Peña todavía enfrenta un trámite legislativo. La Cámara de Diputados rechazó su renuncia por unanimidad, con 78 votos, y aprobó avanzar con el juicio político, por lo que la decisión definitiva quedó en manos del Senado. Este escenario mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro político del mandatario y la transición del poder.

¿Quién podría asumir la Presidencia de Paraguay?

De acuerdo con la Constitución paraguaya, el vicepresidente debe sustituir al presidente cuando se produce una vacancia definitiva del cargo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante ello, si el Congreso acepta la renuncia de Peña, el encargado de asumir la jefatura del Ejecutivo sería Pedro Alliana, quien tendría la responsabilidad de completar el actual período presidencial.

Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú, y actualmente tiene 52 años. Antes de comenzar en la política desarrolló actividades comerciales y deportivas, e incluso formó parte de la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991. Su trayectoria política está vinculada principalmente con la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado. El 15 de agosto de 2023 asumió la Vicepresidencia como compañero de fórmula de Santiago Peña, con quien llegó al poder para el período constitucional 2023-2028.