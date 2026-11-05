  1. Inicio
  2. · Mundo

Randy Villegas: el mecánico latino que le arrebató un escaño a los republicanos en la Cámara Baja

El demócrata ganó la elección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 22 de California, derrotando al republicano David Valadao, quien buscaba la reelección

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 11:19 -
  • Agencia EFE
Randy Villegas: el mecánico latino que le arrebató un escaño a los republicanos en la Cámara Baja

Villegas, que se ha definido como un candidato populista, construyó su campaña presentándose como una alternativa a los aspirantes tradicionales al Congreso.

California, Estados Unidos. El mecánico y educador latino Randy Villegas ganó la elección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 22 de California y arrebató a los republicanos un escaño que estaba en manos del congresista David Valadao.

El demócrata, de 31 años e hijo de inmigrantes mexicanos, derrotó al republicano, quien representaba el distrito desde 2013, aunque sus límites fueron modificados tras el reciente rediseño electoral, autorizado por los votantes en 2025.

Victoria demócrata reaviva la posibilidad de juicio político contra Trump

Villegas, que se ha definido como un candidato populista, construyó su campaña presentándose como una alternativa a los aspirantes tradicionales al Congreso y como una voz para las familias trabajadoras que enfrentan problemas como la inflación, la falta de vivienda y las dificultades para acceder a la atención médica.

"Crecí en una familia que siempre estuvo trabajando, trabajé cada domingo en el mercado con mi familia y en el taller de mecánica del que hoy soy dueño, y entiendo las necesidades que se sufren", dijo a en una entrevista reciente el político, cuyos padres emigraron desde los estados mexicanos de Michoacán y Guerrero.

Las claves que explican el rechazo de los votantes hispanos a Trump en la elección en EEUU

Villegas ha defendido los programas públicos que, según ha contado, le permitieron convertirse en el primero de su familia en asistir a la universidad y obtener un doctorado en ciencias políticas. Además de ejercer como educador, mantiene su vínculo con la mecánica en el taller que comparte con su padre.

Respaldado por el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, Villegas se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata.

Representará un distrito del Valle Central de California con una amplia presencia latina, donde cerca de tres cuartas partes de sus aproximadamente 780,000 habitantes pertenecen a esta comunidad.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias