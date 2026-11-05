Estadounidenses respaldaron limitar los centros de datos en las elecciones ​​​​​​

Washington, Estados Unidos. Los votantes estadounidenses respaldaron mayoritariamente el martes medidas para limitar la expansión de los centros de datos en las consultas locales celebradas durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, según registros compilados por el portal especializado en elecciones y política estadounidense Ballotpedia. De acuerdo a un recuento publicado por la web, los votantes de diez estados estadounidenses estaban llamados a pronunciarse el martes sobre 41 propuestas locales diferentes relacionadas con el desarrollo de centros de datos, que son una de las grandes apuestas del presidente, Donald Trump , y despiertan un creciente recelo en el país norteamericano. Las consultas abordaban desde prohibiciones y moratorias hasta autorizaciones urbanísticas y mecanismos de participación ciudadana para decidir sobre estas instalaciones.

En 38 de las 41 consultas los respaldaron restricciones o rechazaron medidas para facilitar el desarrollo de centros de datos en sus localidades. Otras tres consultas celebradas el 3 de noviembre seguían pendientes de resolución, pero por lo que se lleva de recuento, los resultados se inclinan en contra de impulsar el desarrollo de centros de datos, según las informaciones de Ballotpedia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre lo aprobado el martes destaca la contundencia con la que se votó en el municipio de El Dorado, Kansas , donde se permitió prohibir durante 10 años la construcción de centros de datos de alto impacto y de determinados sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.