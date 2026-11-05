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Rusia dice que defenderá sus intereses en Ucrania pese a resultado de elecciones en EEUU

Rusia mantendrá su postura sobre Ucrania pese a la derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 09:09 -
  • Agencia EFE
Rusia dice que defenderá sus intereses en Ucrania pese a resultado de elecciones en EEUU

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

 Foto: EFE

Moscú, Rusia. Rusia defenderá sus intereses en Ucrania independientemente del resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que perdieron los republicanos y el presidente Donald Trump, informó hoy el Kremlin.

"Los intereses de Rusia serán garantizados sea por medios militares, a través de la continuación de la operación militar especial (en Ucrania), o bien por medios pacíficos. Si alguien en Kiev demuestra voluntad y asume su responsabilidad política", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a una pregunta sobre las consecuencias que podría tener para Rusia la derrota aplastante de los republicanos en Estados Unidos.

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El representante del Kremlin insistió en que la defensa de los intereses de Rusia, que "es un país soberano", no puede depender de la situación en Estados Unidos.

"Nuestros intereses estarán garantizados en cualquier caso", aseveró antes de la reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense el 10 de noviembre en Abu Dabi.

Al mismo tiempo, Peskov subrayó que Trump seguirá ejerciendo como presidente y continuará su política exterior pese al resultado de las elecciones del martes.

"Todo lo demás, desde nuestro punto de vista, es un asunto interno de Estados Unidos", concluye.

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El expresidente ruso y actual súbdito del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev , opinó hoy que la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos "por ahora" no repercutiría significativamente en los intereses de Rusia.

"Donald Trump perdió de forma aplastante la batalla por el Congreso. ¿Cómo afectará esto a nuestros intereses? No creo que tenga un impacto significativo por ahora", escribió Medvédev en redes sociales.

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En su primer comentario tras conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el Kremlin confió en que Trump mantendría sus esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Ucrania.

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

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