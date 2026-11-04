El Kremlin confirma reunión de la defensora del pueblo ruso con Melania Trump

Moscú, Rusia. El Kremlin confirmó hoy que la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, se reunirá en la Casa Blanca con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

"Esperamos que participe (el emisario del Kremlin) Kiril Dmítriev. Pero la importante es Yana Lantrátova", aseguró a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

No obstante, señaló que en estos momentos hay problemas con los visados ​​y aseguró que "si toda esa logística se resuelve, estarán Yana Lantrátova y Kiril Dmitriev".