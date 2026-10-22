Putin asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que está dispuesto a "llegar a un acuerdo" con Ucrania tras las consultas mantenidas esta semana por el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con ambos bandos en conflicto en Moscú y Oslo. "Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano", dijo a la televisión pública. Putin subrayó que, aunque no todos coincidan con sus interpretaciones históricas sobre que rusos y ucranianos, según los últimos análisis genéticos, "son un mismo pueblo", "podemos ponernos de acuerdo en todo".

Aunque aseguró que si la otra parte piensa "de otra forma, pues será de otra forma" y añadió que el ejército ruso cumplirá con su misión y "se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial". "Nosotros no queremos combatir contra Ucrania . Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y se preguntó por qué el gobierno ucraniano considera que "todo el mundo debe pagarles, combatir por ellos, suministrarles armamentos, munición, equipos y demás".