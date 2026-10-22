Trump hace campaña en la rural Iowa, donde sus aranceles han golpeado a los agricultores

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este jueves a Iowa para hacer campaña en este estado rural, considerado un bastión republicano, en medio del creciente descontento de los agricultores por el impacto de los aranceles y la inflación.

El mandatario protagonizará un mitin electoral en el aeropuerto de Sioux City a las 18.30 hora local (23.30 GMT) para apoyar a los candidatos republicanos del estado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que Trump busca movilizar a sus votantes ante unos sondeos que favorecen a la oposición demócrata en la pugna por el control del Congreso.

Trump ha ganado en Iowa las tres elecciones presidenciales a las que se ha presentado y en 2024 se impuso por 13 puntos a su rival demócrata, Kamala Harris, pero los republicanos afrontan ahora una contienda más ajustada de lo esperado.