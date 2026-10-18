Aprobación de Trump cae a su mínimo histórico a semanas de las elecciones de medio mandato

Los Ángeles, Estados Unidos. La aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump , ha caído a un nuevo mínimo, a dos semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso, según una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News. La encuesta refleja la peor cifra de apoyo entre los estadounidenses: tan solo el 33% de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 66% que lo desaprueba; el 52 % manifiesta una desaprobación firme. Este índice de aprobación (33 %) es cuatro puntos porcentuales inferiores al registrado en julio pasado y 12 puntos menor que en febrero de 2025, cuando su aprobación registraba el 45 %. Se trata del nivel más bajo que haya tenido el presidente, incluso teniendo en cuenta cualquier otro momento de su primer mandato, destacó The Washington Post.

Entre los votantes probables, la aprobación de Trump es del 38 por ciento, mientras que el 62 por ciento lo desaprueba. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En general, los resultados muestran que los partidarios se sienten preocupados por el costo de vida y por la decisión del presidente de entrar en guerra contra Irán, lo que ha afectado el valor de la gasolina. De hecho, el 71% de los encuestados considera que el precio de la gasolina es "inaequible", una cifra superior al 28% registrada en febrero, antes de que la guerra en Irán provocara un aumento en los costos de los combustibles. A esto se suma que el 72% de los encuestados afirmó que el país avanza en la dirección equivocada, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a abril.

En Estados Unidos, normalmente, el nivel de aprobación del presidente ha sido uno de los principales factores para anticipar los resultados de las elecciones de mitad de mandato y varios congresistas republicanos están teniendo problemas en sus distritos, otros bastiones conservadores. Los demócratas han ganado terreno: los probables encuestados respaldaron a los candidatos demócratas frente a los republicanos en las elecciones para el Congreso, con un 52 % frente a un 44 %. Ese mismo margen de 8 puntos se observa entre el conjunto de los registrados electorales —50 % frente a 42 %—, lo que supone una mejora para los demócratas respecto a la encuesta de julio pasado, cuando la diferencia entre demócratas y republicanos era de apenas 3 puntos.