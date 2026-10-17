Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar al votante republicano

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades que los protegen y aseguró a sus seguidores en el estado de Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el gobierno del demócrata de Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

En un largo discurso en Kentucky, donde viajó a apoyar sus candidatos republicanos, Trump centró gran parte de su mensaje que, supuestamente, si los demócratas se hacen con el control de las cámara legislativas en elecciones de noviembre significará la llegada de más inmigrantes indocumentados y de un encarecimiento del coste de vida.