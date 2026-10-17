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Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar al votante republicano

El mandatario calificó nuevamente de "héroes" a los agentes migratorios que realizan los operativos para detener y expulsar a personas inmigrantes

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 15:35 -
  • Agencia EFE
Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar al votante republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades que los protegen y aseguró a sus seguidores en el estado de Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el gobierno del demócrata de Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

En un largo discurso en Kentucky, donde viajó a apoyar sus candidatos republicanos, Trump centró gran parte de su mensaje que, supuestamente, si los demócratas se hacen con el control de las cámara legislativas en elecciones de noviembre significará la llegada de más inmigrantes indocumentados y de un encarecimiento del coste de vida.

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Trump, que volvió a prometer 5.000 dólares a los votantes si los republicanos revalidan su victoria en las elecciones del 3 de noviembre, fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

El mandatario calificó nuevamente de "héroes" a los agentes migratorios que realizan los operativos para detener y expulsar a personas inmigrantes.

"Todavía nos estamos deshaciendo de lo peor de lo peor", afirmó sobre las masivas deportaciones en un discurso en que también arremetió contra los demócratas socialistas, que cuentan con candidatos en varios estados al Congreso y legislaturas locales.

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