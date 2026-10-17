La ONU dice que Bolivia es un centro de operaciones para carteles internacionales de droga

La Paz. Bolivia se convirtió en los últimos años en un "hub" o centro de operaciones para los carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para "mejorar" la lucha antinarcóticos, afirmó en una entrevista con EFE la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.

Mendoza mencionó que en Bolivia se ha identificado "una dimensión de expansión de carteles" como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones delictivas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos.

Esto se evidencia en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas "y que están relacionados con el cuadro de operaciones de mando" de las mencionadas organizaciones, añadió.

Según Mendoza, a esto se suma un incremento "significativo" de los casos de "sicariato" o ajusticiamientos, que muestran que estos grupos "están confrontados" y "están peleando por territorios".

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad.

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"Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales", indicó.

Para Mendoza, Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de tránsito, porque el problema “es mucho más complejo”: se da una “confluencia” de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un “holding” o consorcio empresarial del crimen.

Además, se suma el incremento de los cultivos de hoja de coca que, según el último informe de la Unodc presentado en septiembre, subieron un 7 %, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

Bolivia, donde la hoja de coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor mundial del arbusto, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas de cultivo, y Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, según los informes de la Unodc.