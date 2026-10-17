Asesinan al exfiscal anticorrupción de Guatemala en un campo de fútbol

Guatemala. El abogado y exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por varios sicarios en un complejo deportivo de la capital de Guatemala, mientras jugaba al fútbol, informaron fuentes oficiales.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

El ataque armado ocurrió este sábado por la mañana en las instalaciones del Campo Marte, un concurrido complejo deportivo ubicado en el este de la capital guatemalteca, cuando hombres armados irrumpieron en la cancha donde la víctima practicaba deporte y le dispararon a quemarropa.