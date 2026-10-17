Trump promete a Kentucky una planta farmacéutica si votan por los republicanos

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realiza grandes esfuerzos con una intensa campaña electoral con miras a revalidar a su Partido Republicano en los comicios del 3 de noviembre, prometió este sábado en Kentucky que, si gana el control del Congreso, construirá allí una planta farmacéutica con una inversión de 100 millones de dólares. Trump está haciendo lo posible por movilizar a los votantes para asegurar que los republicanos salgan a votar, ante los resultados de las encuestas que muestran un descontento con su gobierno, debido al aumento del costo de la vida y la gasolina a causa de la guerra contra Irán. "Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá 100 millones de dólares en la compañía farmacéutica Antheia para revitalizar una gigantesca planta de fabricación de medicamentos en Winchester, Kentucky, pero si ganan los demócratas no podrán hacerlo", dijo durante un extenso discurso en el que atacó, como suele hacer, al partido azul, los inmigrantes, las ciudades santuario y a los candidatos demócratas socialistas.

El mandatario aseguró a sus entusiastas seguidores que no necesita estar metido en la campaña. "Podría quedarme en casa, yo ya gané, pero tengo que hacerlo porque si ganan las elecciones de medio mandato (los demócratas) van a ver un declive, la incompetencia de la que hablamos va a volver. No creo que nuestro país pueda soportarlo de nuevo", afirmó. Trump pidió apoyo para sus candidatos., el representante Andy Barr que busca reemplazar al senador Mitch McConnell, que se retira y Ed Gallrein a la Cámara de Representantes por el distrito 4 de Kentucky, donde el mandatario se impuso con el 30,53% de los votos en 2024. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente aseguró que gracias a sus aranceles, de la que dijo era antes su palabra favorita, "y al líder adecuado" en el país, se están construyendo y revitalizando fábricas a través del país con inversiones millonarias que generarán miles de empleos, entre estas en Kentucky.