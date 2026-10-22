Combustibles en Chile suman quinta alza consecutiva y el diésel alcanza máximo histórico

Santiago de Chile. El precio de los combustibles en Chile registró este jueves su quinta alza consecutiva, tras el impacto del aumento del coste del petróleo provocado por la guerra de Irán, llevando especialmente al diésel a un precio promedio que alcanza su máximo histórico. El valor de la gasolina de 93 y 97 octanos se incrementó 0,042 dólares (41,3 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el diésel subió alrededor de 0,094 dólares (91,5 pesos chilenos) por litro, publicó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, que deberá pagar un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro, mientras que el resto de los combustibles llegarán a su tope con el próximo aumento.

Actualmente, las gasolinas de 93 y 97 octanos se encuentran en un precio promedio de 1,56 dólares (1,527 pesos chilenos) por litro y 1,65 dólares (1,620 pesos chilenos) por litro, respectivamente. Ante la previsión de este nuevo incremento, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) convocó a sus bases a una reunión consultiva sobre este tema para el próximo 4 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La CNDC auscultará democráticamente el sentimiento de las bases en relación con la grave crisis de los aumentos de precios de los combustibles, que hasta ahora han tenido incrementos que superan el 60%", señaló en un comunicado.