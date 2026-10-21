Trump insulta a reporteras de CNN y ABC News

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este miércoles a insultar a periodistas al llamar "tonta" a una reportera de CNN y "estúpida" a otra de ABC News que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia. A su salida de la Casa Blanca para acudir a una mitin en Carolina del Sur, las reporteras le preguntaron si la liberación del profesor estadounidense Stephen James Hubbard estaba vinculado con el reciente alivio de las sanciones de Washington a Moscú. "No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN", replicó el mandatario a Kaitlan Collins, uno de los rostros más conocidos de la cadena.

Cuando otra reportera, de ABC News, le preguntó por el mismo asunto, Trump volvió a arremeter: "Eres una persona estúpida, y por cierto, tu canal es el peor de todos". Esa misma mañana, sin embargo, el propio Trump había confirmado en su red Truth Social que la liberación de Hubbard estaba vinculada con su decisión de no aplicar las sanciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Si se hubieran impuesto las sanciones, sin duda esas negociaciones se habrían detenido por completo”, escribió el mandatario, quien aseguró además que varias personas que habían pedido sancionar a Rusia lo llamaron para disculparse porque “no sabían que estaba negociando la liberación de Stephen Hubbard”.