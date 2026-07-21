Demócratas investigan en el Congreso los vínculos de Epstein con Gobiernos extranjeros

Washington, Estados Unidos

El congresista demócrata de Estados Unidos Jamie Raskin ha puesto en marcha una investigación para averiguar si el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein actuó como agente no registrado para varios países extranjeros.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, al fiscal general interino, Todd Blanche, y al nominado director Nacional de Inteligencia, Jay Clayton, a la que ha tendido acceso EFE este martes, solicita información a la Administración de Donald Trump sobre el alcance de los vínculos internacionales del fallecido delincuente sexual convicto antes del 3 de agosto.

"Jeffrey Epstein nunca se registró como agente extranjero. Sin embargo, numerosos documentos publicados recientemente revelan ahora que actuó agresivamente en nombre de múltiples gobiernos extranjeros incluidos varios con intereses contrarios a los de Estados Unidos con el fin de influir en las políticas de la primera administración Trump", indica el escrito.