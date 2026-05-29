La exfiscal de Trump reconoce "errores de edición" al publicar los papeles Epstein

Washington, Honduras

La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi reconoció este viernes ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió "errores de edición" en la publicación de documentos en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Pese a este reconocimiento, Bondi afirmó que "desde el primer día de este proceso, el departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia", según recogen medios estadounidenses que tuvieron acceso a la declaración. "Nuestra postura siempre ha sido que el departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados, y que emprenderá las acciones de investigación o enjuiciamiento pertinentes dondequiera que los hechos y la ley lo justifiquen", explicó Bondi en su comparecencia.

"En definitiva, se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente Trump y su Administración", concluyó en línea con la defensa que hizo siempre de la gestión de la Casa Blanca en este asunto. Antes de la declaración de Bondi, varios supervivientes aseguraron en el Congreso que mantenían la esperanza de obtener "verdad y transparencia" y "algunas respuestas". La comparecencia de este viernes no es la primera vez que Bondi se presenta ante el Congreso por el asunto Epstein.