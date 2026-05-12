Víctimas de Epstein dicen "jamás habrá justicia" en sesión en Palm Beach, origen del caso

Miami, Estados Unidos

Víctimas del criminal sexual Jeffrey Epstein lamentaron este martes la actitud del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmaron que "jamás habrá justicia" en una audiencia especial organizada por congresistas demócratas en Palm Beach (Florida), donde se originó el caso. Ante la falta de una audiencia con víctimas en el Congreso federal, demócratas hicieron una simbólica en Florida, donde Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor de edad para la prostitución bajo las leyes del estado, pero quedó libre 13 meses después tras un acuerdo secreto con la Fiscalía estatal. Las sobrevivientes criticaron al Departamento de Justicia de la actual Administración de Donald Trump por el manejo del caso, en particular a la ahora ex fiscal general Pam Bondi, destituida en abril pasado, por la divulgación de documentos en los que aparecían las identidades de las víctimas y por la falta de avances.

"Ya no sé cómo se ve la justicia. Solo me vuela la cabeza que este sea nuestro gobierno que está manejando esto", expresó en la sesión Jena-Lisa Jones, una de las víctimas. Los demócratas de la Comisión de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes federal, organizadores del evento, destacaron también que la audiencia ocurrió a unos kilómetros de Mar-a-Lago, club de Trump en Florida que Epstein frecuentaba en la década de 1990 e inicios de los 2000. Las mujeres también criticaron el polémico acuerdo secreto en Florida, donde el Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso con al menos dos docenas de víctimas similares, pero el gran jurado terminó acusando a Epstein solo de dos cargos menores de prostitución en lugar de cargos de agresión grave. "Es siempre un asunto doloroso porque en este punto, honestamente, no pienso que jamás habrá justicia en este caso, y esa es solo mi experiencia de los últimos 20 años, con lo que he lidiado", manifestó Courtney Wild, otra de las afectadas.