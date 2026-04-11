Inusual discurso de Melania Trump sobre Epstein agranda especulación

Washington, Estados Unidos.

La inusual declaración que realizó el jueves la primera dama de EE.UU., Melania Trump, negando tajantemente haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y pidiendo que cesen las habladurías al respecto ha logrado exactamente el efecto contrario al reavivar aún más las especulaciones sobre los posibles lazos del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fallecido pederasta. "Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", dijo la primera dama en una intervención en la Casa Blanca en la que denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

Esta fue su primera declaración pública desde que el año pasado la atención mediática volviera a centrarse fuertemente en el caso del financiero condenado por prostituir a menores sorprendió a la opinión pública y a los medios estadounidenses por producirse de manera tan inesperada, en un momento en que ninguna publicación parecía haber lanzado ninguna exclusiva centrada en los lazos de la exmodelo y la trama Epstein. Según fuentes consultadas por ABC, la temática del discurso de Melania Trump -que no fue revelada de antemano- incluso tomó por sorpresa a muchos funcionarios de la Casa Blanca. Todo esto dio pie a que muchos medios comenzaran a especular el mismo jueves sobre si sus declaraciones buscan ser una defensa anticipada ante la futura difusión de alguna noticia bomba relacionada con la presunta cercanía entre Melania Trump, Epstein y su expareja y conseguidora, Ghislaine Maxwell. "Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", afirmó el jueves con gesto serio Melania Trump, que también negó haber sido “víctima de Epstein” o que el fallecido financiero fuera el que presentó al ahora presidente, Donald Trump, y a la futura primera dama, una teoría con la que se ha especulado en redes y medios.