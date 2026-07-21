Trump rechazó 6,000 indultos este mes tras otorgar antes perdones a sus aliados

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denegó este mes unas 6.000 peticiones de indulto a personas que habían esperado su turno mientras él concedía amnistías a sus aliados, según publica en exclusiva The New York Times (NYT). Aunque se habían generado expectativas de que la Administración Trump concedería 250 indultos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrado el pasado 4 de julio, finalmente aquellos que solicitaron la medida siguiendo los trámites exigidos vieron rechazada su petición, asegura NYT.

El rechazo a los indultos por parte del Departamento de Justicia se comunicó a través de una carta fechada el 14 de julio y enviada por Ed Martin, el abogado de indultos de Estados Unidos. El diario ha tenido acceso a la misiva, enviada a todos los fiscales federales del país. Aunque estas amnistías no se concedieron, Trump sí concedió el indulto el pasado 3 de julio a seis personas condenadas por infracciones de regulaciones federales sobre emisiones de gases contaminantes. "Es un gran honor para mí haber firmado indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden y que estaban en prisión, o a punto de ser enviadas allí, por 'arreglar su auto'", publicó Trump en su red Truth Social.