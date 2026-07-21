Otra noche sangrienta en La Ceiba: Matan a dos hombres en diferentes hechos

Atlántida

Una noche violenta se registró en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, tras reportarse la muerte de dos hombres en hechos casi simultáneos en distintos puntos del municipio.

En la colonia Villa Neen se reportó la muerte de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial.

Mientras tanto, en la comunidad garífuna de Sambo Creek y casi de manera simultánea, un segundo hecho violento cobró la vida de un ciudadano identificado preliminarmente como Edy Alexander Munguía Chirinos, de 42 años de edad.

Los habitantes del sector escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego. El crimen ocurrió en el barrio El Centro, frente a una discoteca.

Hasta el momento se desconocen los móviles de ambos ataques, así como el paradero de los responsables. Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.