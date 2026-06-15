Jeffrey Epstein pagó para obtener "trato especial" en la cárcel

Miami, Estados Unidos.

El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein pagó a oficiales para obtener "trato especial" mientras estaba preso en la cárcel de Palm Beach, en Florida, según denunció una de sus asistentes, Sarah Kellen, al comparecer en el Congreso de Estados Unidos. El magnate, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor de edad para la prostitución en Florida, dio dinero en efectivo y entradas para Disneyland a guardias de la prisión, donde tuvo acceso a videollamadas de Skype, aseguró Kellen en su testimonio, cuya transcripción está disponible ahora en línea.

La asistente aseguró ante el Comité de la Cámara de Representantes que Epstein le llamó por Skype desde la cárcel y le pidió desvestirse frente a la cámara. "Asumiría que a él le dieron trato especial. No estoy familiarizada con los protocolos de las prisiones, pero no parece que ese fuera uno de ellos", respondió Kellen a preguntas del legislador demócrata Max Frost, quien representa a Florida. La mujer sostuvo que Epstein pidió a otros de sus empleados que llevaran dinero a los guardias de la cárcel.