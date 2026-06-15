  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026

A pesar de ser una de las grandes figuras, su participación estaría marcada por una serie de condiciones especiales que habrían sido impuestas

Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
1 de 16

Prensa internacional revela increíbles condiciones que Barcelona puso para Lamine Yamal en el Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.

 Fotos Instagram.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
2 de 16

La Selección de España tiene un gran problema por delante con la condición física de Lamine Yamal y FC Barcelona ha puesto condiciones claras para su participación en esta Copa del Mundo.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
3 de 16

No es ningún secreto que la Selección de España es una de las que llega a este Mundial 2026 con la etiqueta de candidata. La Roja, llega con una generación de jóvenes estrella que ilusionan a todos los fanáticos españoles y una de sus grandes estrellas es Lamine Yamal.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
4 de 16

Esta generación de grandes figuras está encabezada por Lamine Yamal, pero el jugador de FC Barcelona llega al Mundial arrastrando una lesión. Por este motivo, FC Barcelona ha puesto estrictas condiciones para su participación en esta Copa del Mundo.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
5 de 16

Lamine Yamal llegó al Mundial tras una temporada marcada por una lesión muscular en el isquiotibial que lo dejó entre algodones al final del curso con el FC Barcelona
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
6 de 16

En el FC Barcelona se teme una recaída si el jugador es exigido demasiado pronto en un torneo de máxima intensidad como el Mundial.

Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
7 de 16

Por eso, según la prensa, el área médica culé y la RFEF (Federación Española) han trabajado de forma coordinada para definir su participación.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
8 de 16

Diario AS de España ha revelado las condiciones que Barcelona le puso a Luis de la Fuente, DT de la Roja, para el chico Laime Yamal durante el Mundial 2026.-
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
9 de 16

Para el debut en el Mundial 2026 de este lunes ante Cabo Verde, el FC Barcelona ordenó de que Lamine Yamal no sea titular.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
10 de 16

El objetivo es únicamente “activar sensaciones competitivas” sin riesgo físico.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
11 de 16

En el segundo encuentro del Mundial 2026, el plan que Barcelona ordenó para Yamal es que tenga acción por aproximadamente unos 45 minutos, siempre dependiendo de sus sensaciones físicas.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
12 de 16

En el segundo juego del Mundial 2026, Yamal ya podría tener un rol más importante, pero sin completar el partido.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
13 de 16

Si no hay molestias ni recaídas, el Barcelona habría autorizado que pudiera ser titular en el tercer partido de la fase de grupos, con opción de jugar más cerca del 100% de los minutos.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
14 de 16

El FC Barcelona también ordenó que su cuerpo médico mantenga seguimiento continuo del jugador.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
15 de 16

Barcelona exigió que cualquier carga física sea aprobada en conjunto con los médicos de la selección de España.
Las increíbles condiciones que le impusieron a Lamine Yamal para el Mundial 2026
16 de 16

Las “condiciones del Barcelona” no son un bloqueo al Mundial, sino un protocolo de uso progresivo y controlado.
Cargar más fotos