JD Vance encabeza una oración tras desmallarse una asistente en un mitin electoral

Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó este jueves una oración junto al público durante un mitin electoral, después de que una asistente se desmayara y tuviera que ser atendida por el personal médico.

Vance, el católico de mayor rango en la Administración de Donald Trump, comenzó a rezar un padrenuestro mientras la mujer recibía asistencia en la grada situada detrás de él y varias personas trataban de abanicarla con carteles de campaña.

El vicepresidente se acercó después a la mujer para comprobar su estado y luego regresó al atril, desde donde informó de que la afectada se encontraba mejor y reanudó su discurso.