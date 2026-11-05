Honduras: Bryan Róchez se pierde los amistosos y Molina convoca a joven figura

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras sufrió una baja inesperada de cara a los partidos amistosos que disputará frente a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait en territorio asiático. El seleccionador José Francisco Molina confirmó que no podrá contar con el delantero Bryan Róchez, quien quedó fuera de la convocatoria por motivos relacionados con su residencia en Portugal. Durante conferencia de prensa realizada este jueves, el entrenador de la Bicolor informó sobre la ausencia del atacante del Leixões, equipo que compite en la segunda división del fútbol portugués. La situación representa un contratiempo para el cuerpo técnico hondureño, que continúa afinando detalles para afrontar los dos compromisos internacionales de noviembre.

La baja de Róchez obliga al cuerpo técnico a modificar sus planes para esta fecha FIFA, en la que Honduras buscará aprovechar al máximo los minutos de competencia internacional. Ante la baja de Bryan, Molina decidió llamar al joven centrocampista Roberto Osorto, futbolista del Real España que, a sus 20 años, tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus condiciones con el combinado nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La convocatoria de Osorto representa una apuesta por el talento joven del fútbol hondureño, especialmente en una ventana internacional que servirá para evaluar alternativas y fortalecer la competencia dentro del plantel. La situación de Bryan Róchez se produce después de que también se conociera la decisión de Kervin Arriaga de no continuar con la Selección Nacional, un asunto que añade otro elemento a la actualidad de la Bicolor. Con estos movimientos, Molina deberá reorganizar sus opciones y aprovechar la gira asiática para continuar definiendo las piezas con las que contará en sus próximos desafíos.

Honduras afrontará dos pruebas exigentes en Asia

La Selección Nacional de Honduras tiene programados dos encuentros amistosos durante su gira por territorio asiático, una oportunidad para que el nuevo cuerpo técnico continúe trabajando en la identidad futbolística del equipo.

