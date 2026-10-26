Honduras confirma los rivales para la fecha FIFA de noviembrem

San Pedro Sula.

La Selección de Honduras definió los rivales que enfrentará para la próxima fecha FIFA que se jugará en noviembre. El combinado catracho emprenderá una pequeña gira por Medio Oriente para medirse ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Así lo confirmó este lunes la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), tras descartarse otras opciones en el continente americano, consolidando un cierre de año con un roce internacional de alta exigencia.

El cuerpo técnico comandado por el español José Molina ha manifestado que estos compromisos representan una oportunidad invaluable para evaluar nuevos elementos luego de la decepcionante participación en la Concacaf Nations League.

Ante la distancia geográfica y las condiciones climáticas, la planificación logística de la federación ya se pondrá en marcha para asegurar un óptimo rendimiento del plantel. De acuerdo con el calendario establecido, el primer desafío de la 'H' será el próximo 13 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Abu Dabi. Este encuentro medirá las fuerzas de la Selección contra un rival asiático que suele ser competitivo y veloz en su propio territorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuatro días más tarde, específicamente el 17 de noviembre, la Bicolor se trasladará a Kuwait City para enfrentar al combinado de Kuwait. Con este segundo enfrentamiento, Honduras cerrará su doble jornada asiática, buscando acumular victorias que le permitan escalar puestos en el ranking mensual de la FIFA.