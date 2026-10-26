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Honduras confirma los rivales para la fecha FIFA de noviembrem

La Bicolor ya tiene programado los dos partidos que disputará el proximo mes tras su participación en la Concacaf Nations League.

Honduras confirma los rivales para la fecha FIFA de noviembrem

La Selección de Honduras afrontará dos partidos en el continente asiático en la fecha FIFA de novimbre.
San Pedro Sula.

La Selección de Honduras definió los rivales que enfrentará para la próxima fecha FIFA que se jugará en noviembre. El combinado catracho emprenderá una pequeña gira por Medio Oriente para medirse ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Así lo confirmó este lunes la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), tras descartarse otras opciones en el continente americano, consolidando un cierre de año con un roce internacional de alta exigencia.

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El cuerpo técnico comandado por el español José Molina ha manifestado que estos compromisos representan una oportunidad invaluable para evaluar nuevos elementos luego de la decepcionante participación en la Concacaf Nations League.

Ante la distancia geográfica y las condiciones climáticas, la planificación logística de la federación ya se pondrá en marcha para asegurar un óptimo rendimiento del plantel.

De acuerdo con el calendario establecido, el primer desafío de la 'H' será el próximo 13 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Abu Dabi. Este encuentro medirá las fuerzas de la Selección contra un rival asiático que suele ser competitivo y veloz en su propio territorio.

Cuatro días más tarde, específicamente el 17 de noviembre, la Bicolor se trasladará a Kuwait City para enfrentar al combinado de Kuwait. Con este segundo enfrentamiento, Honduras cerrará su doble jornada asiática, buscando acumular victorias que le permitan escalar puestos en el ranking mensual de la FIFA.

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La confirmación de esta gira asiática llega después de intensas negociaciones por parte del departamento de selecciones de la FFH, que buscaba inicialmente rivales en Sudamérica. Al no concretarse dichas alternativas debido a problemas de agenda, la opción de Medio Oriente tomó fuerza de forma definitiva.

Emiratos Árabes Unidos es una selección que marcha en el puesto 65 del ranking FIFA mientras que Kuwait se sitúa en el 133. Honduras, por su parte, ocupa el puesto 67 de la clasificación.

Con este viaje programado, la escuadra hondureña se alista para una travesía que promete dejar importantes conclusiones deportivas en el cierre de 2026.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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