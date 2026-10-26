La Sub-15 de Honduras derrotó a Canadá y clasifica a siguiente fase del Mundial

Bakú, Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Honduras selló su boleto a la siguiente ronda del Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026, después de una electrizante jornada de cierre en el Grupo P que puso a prueba el carácter del combinado catracho. La 'Mini H', que compite en el innovador formato de fútbol 8 implementado por la FIFA para esta categoría, logró sobreponerse a un amargo tropiezo inicial frente a Guatemala para terminar celebrando una clasificación histórica en tierras europeas. El camino se complicó de forma inesperada durante el penúltimo encuentro de la fase de grupos, donde Honduras midió fuerzas ante Guatemala y perdió 2-3. El equipo dirigido por el español Cristian Aleza saltó a la cancha con un planteamiento ofensivo que rápidamente rindió frutos y que ilusionaba con una victoria cómoda al ponerse en ventaja con un contundente 2-0 con los tantos de Alejandro Amaya (3') y Jonathan Martínez (19') en la primera parte. Sin embargo, la historia dio un giro drástico antes de ir al descanso, cuando el conjunto chapín reaccionó con una notable solvencia táctica y aprovechó los parpadeos defensivos de la escuadra catracha.

Guatemala no solo recortó distancias, sino que consumó una épica remontada en la parte complementaria para llevarse el triunfo, propinando un duro golpe anímico a la Bicolor, que marchaba invicta tras golear a Samoa Americana y Singapur, y empatar con Guinea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La derrota ante los vecinos centroamericanos encendió las alarmas y dejó al cuerpo técnico con la obligación de realizar ajustes inmediatos en la pizarra y, sobre todo, en el aspecto psicológico de los futbolistas.

TRIUNFO SOBRE CANADÁ

Con la clasificación en juego y sin margen de error, la 'Mini H' se concentró en Bakú de cara al último y definitivo compromiso de la primera etapa, sabiendo que el único resultado era sumar de a tres. El escenario para la redención fue el partido crucial contra Canadá. Lejos de amedrentarse por la presión, Honduras destacó con una personalidad renovada, recuperando la fluidez en el traslado del balón y la solidez en las coberturas que habían escaseado en el choque anterior contra Guatemala. El grito de gol no tardó en llegar gracias a David Vásquez, quien abrió el marcador e inclinó la balanza a favor de los catrachos en el minuto 6. La respuesta colectiva fue inmediata, y las anotaciones posteriores de Josué Linares (22') y Jonathan Martínez (34') terminaron por sepultar las aspiraciones de Canadá, consolidando un categórico triunfo por 3-1 que desató la euforia en el banquillo hondureño.