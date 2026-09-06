  1. Inicio
  2. · Deportes

Bryan Róchez se destapa con nuevo gol en triunfo del Leixões SC de Portugal

El legionario catracho registró su cuarto gol en cinco partidos en lo que va de la temporada en la segunda división de Portugal.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 15:26 -
  • Redacción La Prensa
Portugal.

¡Gol de Bryan Róchez en Portugal! El delantero hondureño atraviesa un momento dulce en este arranque de temporada con el Leixões SC de Portugal y este domingo 06 de septiembre volvió a marcar para la victoria sobre el Amarante por 1-3.

En el partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División portuguesa, Róchez fue titular y firmó el tercero de su escuadra para llevarse los tres puntos y llegar a los cuatro tantos en su cuenta personal.

El Leixões se había puesto en ventaja con los goles de Claudio Araujo (8') y Luccas Paraizo al filo del descanso (45+1'). Sin embargo, faltaba el festejo del punta catracho que llegó tras la pausa con un derechazo dentro del área.

Dereck Moncada presente: Lugano vuelve a ganar y sigue invicto en Suiza

Róchez recibió el pase de Araujo, controló y luego remató cruzado para vencer al arquero Diogo Babo al 52' e hilvanar tres encuentro consecutivos agitando las redes.

El exjugador de Real España disputó todo el compromiso y se llevó el reconocimiento del público por el gran momento que está viviendo con el cuadro portugués.

El equipo de Róchez se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación con 9 unidades, tras sumar hoy su tercera victoria. Han sufrido dos caídas en este inicio del torneo.

Su próxima cita será el viernes cuando visiten el campo del Sport Clube União Torreense por la sexta fecha del certamen.

David Ruiz se estrenó: así le fue en su debut con New York Red Bulls en MLS
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias