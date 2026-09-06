Bryan Róchez se destapa con nuevo gol en triunfo del Leixões SC de Portugal

¡Gol de Bryan Róchez en Portugal! El delantero hondureño atraviesa un momento dulce en este arranque de temporada con el Leixões SC de Portugal y este domingo 06 de septiembre volvió a marcar para la victoria sobre el Amarante por 1-3.
En el partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División portuguesa, Róchez fue titular y firmó el tercero de su escuadra para llevarse los tres puntos y llegar a los cuatro tantos en su cuenta personal.
El Leixões se había puesto en ventaja con los goles de Claudio Araujo (8') y Luccas Paraizo al filo del descanso (45+1'). Sin embargo, faltaba el festejo del punta catracho que llegó tras la pausa con un derechazo dentro del área.
Róchez recibió el pase de Araujo, controló y luego remató cruzado para vencer al arquero Diogo Babo al 52' e hilvanar tres encuentro consecutivos agitando las redes.
El exjugador de Real España disputó todo el compromiso y se llevó el reconocimiento del público por el gran momento que está viviendo con el cuadro portugués.
El equipo de Róchez se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación con 9 unidades, tras sumar hoy su tercera victoria. Han sufrido dos caídas en este inicio del torneo.
Su próxima cita será el viernes cuando visiten el campo del Sport Clube União Torreense por la sexta fecha del certamen.