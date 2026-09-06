Bryan Róchez se destapa con nuevo gol en triunfo del Leixões SC de Portugal

Portugal.

¡Gol de Bryan Róchez en Portugal! El delantero hondureño atraviesa un momento dulce en este arranque de temporada con el Leixões SC de Portugal y este domingo 06 de septiembre volvió a marcar para la victoria sobre el Amarante por 1-3.

En el partido correspondiente a la quinta jornada de la Segunda División portuguesa, Róchez fue titular y firmó el tercero de su escuadra para llevarse los tres puntos y llegar a los cuatro tantos en su cuenta personal.

El Leixões se había puesto en ventaja con los goles de Claudio Araujo (8') y Luccas Paraizo al filo del descanso (45+1'). Sin embargo, faltaba el festejo del punta catracho que llegó tras la pausa con un derechazo dentro del área.