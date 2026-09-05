David Ruiz se estrenó: así le fue en su debut con New York Red Bulls en MLS

El futbolista hondureño David Ruíz comenzó de forma oficial su camino con los New York Red Bulls. Tras su recordado paso por el Inter Miami, donde compartió vestuario y cancha con Lionel Messi y otras estrellas del fútbol mundial, el joven mediocampista catracho ya dio sus primeros pasos vistiendo su camiseta número dos en la MLS.
El entrenador del equipo neoyorquino, Michael Bradley, tomó en cuenta al catracho e incluyó su nombre en la lista de convocados para el partido. Aunque no formó parte del equipo titular que salió a la cancha desde el silbatazo inicial, el técnico decidió darle la oportunidad de entrar de cambio al minuto 74 durante el apretado encuentro frente al Seattle Sounders.
En los más de 16 minutos de juego que disputó, David Ruíz se mostró bastante enfocado, activo sobre el césped y dio un gran pase que estuvo muy cerca de terminar en gol para New York. Ruíz tuvo contacto con el balón en siete oportunidades, logrando completar seis pases acertados hacia sus compañeros y fallando únicamente en uno. Sin duda, estas buenas acciones le sirven para sumar minutos de calidad e ir ganando confianza en su nuevo grupo.
Al finalizar los noventa minutos, el partido concluyó con un empate en el marcador. Con este resultado, los New York Red Bulls alcanzaron los 27 puntos en la tabla de posiciones, lo que por el momento los mantiene fuera de la zona que da acceso a los partidos eliminatorios o de playoff.
La intención de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores es revertir pronto esta situación. El gran objetivo de la plantilla para esta recta final de la temporada regular es escalar puestos en la tabla y asegurar un boleto para pelear por el título.
El calendario no da descanso y el próximo reto para el catracho y sus compañeros será bastante exigente. Los New York Red Bulls tendrán que viajar para jugar en condición de visitante frente al LAFC, uno de los rivales más complicados de la liga estadounidense.
El esperado compromiso entre ambos clubes está programado para jugarse el próximo miércoles 9 de septiembre. La afición catracha podrá seguir las acciones de David Ruíz a partir de las 8:30 de la noche, hora de Honduras, en un duelo donde buscará sumar más minutos.