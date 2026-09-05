David Ruiz se estrenó: así le fue en su debut con New York Red Bulls en MLS

Estados Unidos.

El futbolista hondureño David Ruíz comenzó de forma oficial su camino con los New York Red Bulls. Tras su recordado paso por el Inter Miami, donde compartió vestuario y cancha con Lionel Messi y otras estrellas del fútbol mundial, el joven mediocampista catracho ya dio sus primeros pasos vistiendo su camiseta número dos en la MLS.

El entrenador del equipo neoyorquino, Michael Bradley, tomó en cuenta al catracho e incluyó su nombre en la lista de convocados para el partido. Aunque no formó parte del equipo titular que salió a la cancha desde el silbatazo inicial, el técnico decidió darle la oportunidad de entrar de cambio al minuto 74 durante el apretado encuentro frente al Seattle Sounders.

En los más de 16 minutos de juego que disputó, David Ruíz se mostró bastante enfocado, activo sobre el césped y dio un gran pase que estuvo muy cerca de terminar en gol para New York. Ruíz tuvo contacto con el balón en siete oportunidades, logrando completar seis pases acertados hacia sus compañeros y fallando únicamente en uno. Sin duda, estas buenas acciones le sirven para sumar minutos de calidad e ir ganando confianza en su nuevo grupo.