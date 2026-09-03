David Ruiz explica su salida del Inter Miami, habla de Honduras y confesión sobre Messi

Nueva York, Estados Unidos.

David Ruiz ya luce oficialmente los colores de los New York Red Bulls y este miércoles habló por primera vez como nuevo jugador del conjunto de la MLS. El mediocampista hondureño dejó atrás su etapa con Inter Miami y afronta un nuevo capítulo en su carrera, con el objetivo de recuperar protagonismo y sumar más minutos. En conferencia de prensa, Ruiz explicó las razones que lo llevaron a elegir al conjunto neoyorquino y destacó la intensidad del equipo, su apuesta por los jóvenes y el estilo de juego del entrenador Michael Bradley. El catracho aseguró que se siente identificado con una propuesta que le permite explotar sus características como mediocampista de área a área.

Además, el hondureño reconoció que busca mayor estabilidad después de una temporada marcada por los cambios de entrenador en Miami. Ruiz también habló sobre la importancia de volver a tener regularidad pensando en la Selección Nacional de Honduras y reveló los grandes aprendizajes que adquirió durante tres años compartiendo vestuario con figuras como Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul.



CONFERENCIA DE PRENSA DE DAVID RUIZ

¿Cuáles son tus primeras impresiones de este club, especialmente viniendo de un equipo como Inter Miami, que ha hecho tantas cosas? ¿Esperas aportar más en el mediocampo y competir con algunos jugadores que ya están consolidados aquí?

Sí, hay un gran grupo. Son muy intensos y muy competitivos. Por supuesto, yo he venido para aportar un poco más de esa competitividad. Vengo de Inter Miami, donde hay muchos jugadores experimentados y tuve la oportunidad de convivir con ellos día a día. Aprendí muchísimo, así que vine aquí realmente para competir por un puesto. Poder venir y ayudar al equipo será mi principal objetivo en este momento. ¿Cómo fue la conversación con el entrenador Bradley en relación con este movimiento? ¿Qué te plantearon? ¿Qué te hizo decidir que New York Red Bulls era la opción correcta?

Creo que fue por la manera en que juegan. Me gusta su sistema. Siento que soy un mediocampista de área a área, un box-to-box, así que me gusta atacar, defender, ser intenso y agresivo. Siento que encajo en ese estilo de juego y eso fue lo que más me motivó a venir. Quería formar parte de ese sistema, jugar realmente bajo esa filosofía y pensé que era un gran movimiento para mí. Vine para competir por un puesto y estoy muy feliz de estar aquí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jugaste bajo las órdenes de una leyenda como Javier Mascherano en Inter Miami. ¿Cómo te sientes ahora jugando bajo las órdenes de una leyenda de Estados Unidos como Michael Bradley, quien tuvo una carrera tan larga y ahora está dando sus primeros pasos como entrenador?

Javier Mascherano es un líder natural y siento lo mismo con Michael Bradley. Él llevó el brazalete de capitán de Estados Unidos y realmente me ha impulsado mucho. Me ha dado confianza y todo lo que necesitaba y quería en este momento. Realmente lo admiro. Jugué contra él cuando estaba en Toronto, en 2023, y es alguien a quien admiro mucho.

A principios de temporada, los Red Bulls fueron al nuevo estadio y se enfrentaron a ustedes en un empate 2-2, cuando estabas con Inter Miami. ¿Qué te impresionó del club cuando los viste jugar contra Inter Miami esta temporada?

Lo que más me impresionó fue la cantidad de jóvenes que tienen, cuánto confían en los jóvenes y la manera en que juegan. Son muy intensos. Realmente no nos dieron tiempo para pensar cuál sería nuestro siguiente movimiento. Eso fue algo que me impresionó mucho: la confianza que tienen en los jóvenes. Tienen jugadores de 18 y 17 años como titulares y eso es algo que realmente admiro. Me gustan las oportunidades que les dan. Pueden expresarse, ser ellos mismos y eso es algo muy bonito de ver. ¿Cómo viviste este año en Miami con todos los cambios de entrenador? ¿Buscas encontrar más estabilidad aquí en Nueva York?

Sí, por supuesto, estoy buscando encontrar más estabilidad. Tuvimos varios cambios y ahora iba a tener un tercer entrenador. Fue un poco inestable, pero estoy buscando venir aquí, aportar mi granito de arena, trabajar duro, luchar por un puesto y venir con la intención de ganar. Queremos llegar a los playoffs y ese es un objetivo mucho más sólido.

