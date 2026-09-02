Romell Quioto marca en Arabia Saudita y guía al Al-Ula al triunfo

uArabia Saudita.

Quioto fue titular y respondió nuevamente a la confianza del cuerpo técnico. El catracho apareció al minuto 39 para marcar el segundo tanto del encuentro y encaminar la victoria del Al-Ula , que ya había tomado ventaja minutos antes mediante Sylla Sow .

Romell “El Romántico ” Quioto volvió a celebrar con el Al-Ula . El delantero hondureño marcó este miércoles en el triunfo 2-0 de su equipo ante el Al-Raed , en partido correspondiente a la tercera jornada de la Primera División de Arabia Saudita .

El primer gol del partido llegó al minuto 32, cuando Sow convirtió desde el punto penal. Siete minutos después apareció Quioto para aumentar la diferencia y poner el 2-0 que terminaría siendo definitivo.

Para el atacante hondureño, la anotación representa otro momento positivo en su inicio con el Al-Ula. Quioto, de 35 años, se incorporó al conjunto saudí en julio de 2026 y rápidamente comenzó a dejar su huella ofensiva.

El hondureño ya había marcado anteriormente con el Al-Ula durante esta campaña. El 19 de agosto anotó en la victoria 3-0 sobre Al-Fateh en la Copa del Rey de Arabia Saudita, en lo que fue su primer gol oficial con el nuevo club.

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Ahora, frente al Al-Raed, volvió a aparecer en el marcador y confirmó el buen momento que atraviesa en su nueva aventura por el fútbol saudí.

Quioto permaneció en la cancha hasta los minutos finales del encuentro, antes de ser sustituido. El Al-Ula consiguió mantener la ventaja y terminó llevándose los tres puntos con el 2-0.

El resultado supone además otro paso importante para el conjunto del hondureño en el comienzo de la temporada. Quioto ya había participado en los primeros compromisos del campeonato y continúa sumando minutos para convertirse en una de las principales armas ofensivas de su equipo.