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Trabajador hondureño muere tras caer en máquina picadora

La víctima fue identificada como Yefry Naun Maradiaga Rodríguez. El accidente en Danlí ocurrió mientras el joven trabajaba con maquinaria agrícola

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:11 -
  • Redacción La Prensa
Trabajador hondureño muere tras caer en máquina picadora

Entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, Honduras contabilizaba 379 muertes accidentales, según registros policiales.

Danlí, El Paraíso. Un joven de 19 años murió este miércoles luego de quedar atrapado en una máquina picadora mientras realizaba labores agrícolas en el sector de El Barro, en Danlí, El Paraíso, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Yefry Naun Maradiaga Rodríguez. De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió mientras el joven trabajaba con maquinaria utilizada para las actividades agrícolas.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la carretera que conduce hacia la aldea El Barro tras recibir el reporte de una persona atrapada en una máquina. Al llegar, los equipos de emergencia confirmaron que Maradiaga Rodríguez había fallecido y que su cuerpo permanecía dentro de la maquinaria.

Para efectuar la extracción de manera segura, los bomberos emplearon herramientas hidráulicas de expansión y corte, con las que lograron liberar el cuerpo. Una vez concluidas las labores de rescate, este fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

Agentes policiales, personal de Medicina Forense, familiares y vecinos también acudieron al lugar del accidente. Las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho aún no han sido establecidas y serán objeto de las investigaciones correspondientes.

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Pobladores de la zona manifestaron que en el mismo sector se habrían producido anteriormente al menos otros 15 accidentes relacionados con maquinaria agrícola, algunos de los cuales supuestamente dejaron a trabajadores con amputaciones. No obstante, esta versión no ha sido corroborada oficialmente.

Entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, Honduras contabilizaba 379 muertes accidentales, según los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

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