Trabajador hondureño muere tras caer en máquina picadora

Danlí, El Paraíso. Un joven de 19 años murió este miércoles luego de quedar atrapado en una máquina picadora mientras realizaba labores agrícolas en el sector de El Barro, en Danlí, El Paraíso, al oriente de Honduras. La víctima fue identificada como Yefry Naun Maradiaga Rodríguez. De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió mientras el joven trabajaba con maquinaria utilizada para las actividades agrícolas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la carretera que conduce hacia la aldea El Barro tras recibir el reporte de una persona atrapada en una máquina. Al llegar, los equipos de emergencia confirmaron que Maradiaga Rodríguez había fallecido y que su cuerpo permanecía dentro de la maquinaria. Para efectuar la extracción de manera segura, los bomberos emplearon herramientas hidráulicas de expansión y corte, con las que lograron liberar el cuerpo. Una vez concluidas las labores de rescate, este fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal. Agentes policiales, personal de Medicina Forense, familiares y vecinos también acudieron al lugar del accidente. Las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho aún no han sido establecidas y serán objeto de las investigaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse