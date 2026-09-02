Inter Miami hace oficial la salida de David Ruiz: esto pagaron por el hondureño

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami hizo oficial la salida del mediocampista hondureño David Ruiz, quien continuará su carrera en los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El futbolista catracho deja temporalmente la institución de Florida en busca de una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y sumar minutos en el tramo decisivo de la temporada. La llegada de Ruiz a Nueva York no responde únicamente a un movimiento de mercado. El mediocampista habría sido una petición directa del nuevo entrenador de los Red Bulls, Michael Bradley, quien considera que sus características pueden convertirse en un aporte importante para el funcionamiento del equipo. La operación comenzó a tomar fuerza después de que Ruiz quedara fuera de las convocatorias del Inter Miami en sus dos últimos compromisos. La falta de minutos y la necesidad del jugador de recuperar continuidad aceleraron las conversaciones entre ambas instituciones, hasta llegar finalmente a un acuerdo para su salida.

Según informaron ambos clubes, el hondureño se incorpora a los New York Red Bulls en condición de préstamo, con una opción de compra que podrá ejecutarse una vez finalice el período de cesión. Dentro del acuerdo, el conjunto neoyorquino desembolsó 75.000 dólares al Inter Miami, una cantidad cercana a los dos millones de lempiras hondureños. Ruiz llega a unos New York Red Bulls que afrontan una etapa determinante en la MLS y que se encuentran peleando por asegurar su presencia en los playoffs de la Conferencia Este. En ese escenario, la incorporación del hondureño busca darle mayor solidez al mediocampo y ofrecer una alternativa con energía, recorrido y capacidad de recuperación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para David Ruiz, esta operación también representa un momento especial en su carrera profesional, ya que será la primera vez que abandona el Inter Miami, club en el que realizó prácticamente todo su proceso de formación futbolística. El catracho se formó en las categorías inferiores del conjunto de Florida y fue avanzando hasta recibir la oportunidad de debutar con el primer equipo el 25 de marzo de 2023. Desde entonces, comenzó a consolidarse dentro de una plantilla que posteriormente incorporaría a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional. Durante su etapa con el Inter Miami, Ruiz disputó 82 partidos oficiales y tuvo la oportunidad de compartir vestuario y cancha con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. También coincidió con otros reconocidos futbolistas que han formado parte del proyecto del club. Ahora, el internacional hondureño comienza un nuevo capítulo en su trayectoria. En los New York Red Bulls tendrá el reto de ganarse la confianza de Michael Bradley, competir por un puesto en el once titular y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el equipo en la recta final de la temporada.

El cambio de escenario representa para Ruiz una oportunidad para dejar atrás la falta de continuidad que venía teniendo en Miami y asumir un nuevo desafío dentro de la MLS. Su rendimiento durante el período de préstamo será determinante no solamente para su futuro inmediato, sino también para definir si los Red Bulls deciden hacer efectiva la opción de compra al finalizar la cesión.

DEBUT

David Ruiz podría tener un estreno prácticamente inmediato con los New York Red Bulls. El mediocampista hondureño tendría la posibilidad de disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo este sábado 5 de septiembre, cuando la escuadra neoyorquina visite al complicado Seattle Sounders en una nueva jornada de la Major League Soccer. El encuentro representa una exigente prueba para Ruiz, quien apenas comienza su adaptación a sus nuevos compañeros y al sistema de juego de Michael Bradley. Sin embargo, la necesidad de los Red Bulls de fortalecer su mediocampo podría abrirle la puerta para debutar desde su primera convocatoria.

COMUNICADO DEL INTER MIAMI

Inter Miami anunció hoy que ha cedido en préstamo al centrocampista formado en su cantera, David Ruíz, al Red Bull New York, equipo de la Major League Soccer, hasta la conclusión de la temporada 2026 de la MLS, y Nueva York tendrá una opción de compra al finalizar el préstamo. A cambio, Inter Miami recibirá 75.000 dólares en Fondos de Asignación General (GAM, por sus siglas en inglés) de 2027 como parte del acuerdo comercial. Ruíz, de 22 años, firmó como jugador formado en la cantera en 2023 y fue una pieza clave del equipo cuando este conquistó sus dos primeros títulos en la historia del club: la Leagues Cup de 2023 y el Supporters' Shield de 2024. Al ganar este último, estableció el récord de puntos en una sola temporada de la MLS. Ruíz también alcanzó varios hitos durante ese periodo, entre los que destaca el de convertirse en el primer canterano del Inter Miami en marcar para el primer equipo, con un gol en la victoria por 2-1 en casa contra el New England Revolution el 13 de mayo de 2023, en un partido de temporada regular.