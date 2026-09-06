Real España vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy: horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España, ahora comandado por Mauro Reyes en el banquillo, encara una nueva prueba y este domingo tendrá en casa a los Lobos de la UPNFM. La 'Máquina' disputa su segundo duelo tras la salida del tico Jeaustin Campos y buscará mantener su invicto en el penúltimo duelo de la jornada 6. Los Aurinegros tienen la oportunidad de seguir en la pelea en la cima del Apertura 2026, sin embargo, deberá pasar por un siempre complicado Lobos. Pero, la realidad del conjunto universitario no es la mejor y aún no encuentra rumbo tras seguir sin conocer el triunfo en lo que va del torneo. Real España llega a este duelo como tercero de la tabla con 11 unidades y, de conseguir los tres puntos en esta fecha, igualará en el liderato al Olimpia y Marathón que empatan con 14 unidades en los primeros puestos.

La 'Máquina' no atraviesa su mejor momento en lo extradeportivo, pero sigue respondiendo en el torneo. Pese a la salida del que ha sido su entrenador en las últimas campañas, en la pasada fecha logró un triunfo ante el Choloma (2-1) que le dio fuerzas para seguir en la pelea. El Real España es uno de los equipos que mantiene su invicto en el Apertura 2026. Cabe recordar que goleó en su debut ante Platense (3-0), luego venció al Génesis FC (2-0), empató ante Independiente (1-1) e igualó ante Marathón (1-1). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Enfrente tendrán a un rival que vive un panorama distinto. Los Lobos de la UPNFM no han iniciado de la mejor manera el torneo Apertura 2026 y son últimos de la tabla con apenas 2 puntos. El cuadro universitario es el único equipo que no ha ganado en lo que va de la campaña. La 'Manada' solo acumula dos puntos, producto de los empates ante Olancho FC (1-1) y Estrella Roja (2-2). Sin embargo, perdió sus duelos ante Olimpia (2-0), Motagua (4-1) y Juticalpa FC (1-0), por lo que llegan urgidos de puntos para salir de la zona baja del torneo.

Horario y dónde ver el Real España vs Lobos