Masiva asistencia a Feria del Empleo desnuda la urgencia de trabajo en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. La crisis de desempleo que impacta a La Ceiba y al resto del Litoral Atlántico quedó evidenciada de manera contundente este viernes, cuando centenares de personas de todas las edades abarrotaron las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) con la esperanza de obtener una oportunidad de trabajo. La alta convocatoria se dio en el marco de la Feria del Empleo, un esfuerzo conjunto coordinado por la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA), la Secretaría del Trabajo, el INFOP, Visión Mundial y la Municipalidad de La Ceiba.

Alta demanda ante oferta limitada

Pese a las extensas filas de ciudadanos en busca de un sustento digno, la oferta disponible abarca alrededor de 150 plazas vacantes, ofertadas por unas 40 empresas afincadas en la ciudad. Los rubros comerciales representados durante la jornada incluyen el sector comercio, servicios, gastronomía e industria.

La masiva asistencia de jóvenes, adultos y adultos mayores refleja la urgencia de fuentes de ingresos en una región fuertemente golpeada por el desempleo.

Alianzas para dinamizar la economía local

A pesar del evidente desbalance entre la oferta y la demanda laboral, los organizadores destacaron la importancia de promover estos espacios interinstitucionales para reactivar el mercado de trabajo en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos motivados como Cámara de Comercio, y en alianza con otras instituciones esta iniciativa es muy novedosa e interesante. Estamos trabajando para que las personas tengan un empleo y estamos seguros de que saldrán con un puesto digno", manifestó el empresario ceibeño Francisco Villatoro.