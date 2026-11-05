DNI en Honduras: así puede consultar si ya está listo y dónde retirarlo

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 238,067 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) permanecían sin ser reclamados por sus titulares en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) a nivel nacional hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que las autoridades instan a los ciudadanos a verificar si su documento está disponible y acudir a retirarlo. Rogelio Padilla Valladares, asesor del RNP a nivel nacional, explicó que las personas que solicitaron su identificación pueden consultar el estado de su documento sin necesidad de conservar el comprobante que recibieron durante el enrolamiento, ya que existen mecanismos digitales para localizarlo. Una de las alternativas es descargar la aplicación SIN o RNP, disponible para teléfonos con sistemas operativos Android y Apple. Desde esta plataforma, los ciudadanos pueden ingresar a la opción de entrega de la identidad y comprobar si su documento ya fue emitido.

Otra opción es ingresar al buscador de Google y escribir entrega DNI. Esa búsqueda lo llevará a este enlace a donde podrá ingresar su número de identidad y conocen que oficina del RNP está su documento. El sistema mostrará un mapa de Honduras en el que el usuario deberá introducir su número de identidad para conocer si el documento está disponible y en qué municipio se encuentra la oficina donde debe recogerlo.

Cabe mencionar que entre las ciudades con mayor cantidad de identificaciones pendientes de entrega figura: el Distrito Central, con 45,888 documentos, San Pedro Sula ocupa el segundo lugar, con 15,363 DNI que todavía no han sido reclamados por sus titulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El listado también incluye a El Progreso, con 6,431 documentos; La Ceiba, con 6,408; Choloma, con 6,309; Danlí, con 5,321; Comayagua, con 4,723; Choluteca, con 4,384; Puerto Cortés, con 4,208, y Catacamas, con 3,914. Padilla Valladares indicó que existen diferentes razones por las que los ciudadanos no han retirado sus identificaciones. Algunos pudieron mudarse a otro municipio, salir del país, desconocer que el documento ya está disponible o incluso haber fallecido. También señaló que la amnistía aprobada por el Congreso Nacional el 30 de noviembre de 2025, que permitió tramitar gratuitamente el DNI, pudo contribuir a la acumulación de documentos. "Algunas personas aprovecharon el beneficio para solicitar una nueva identificación, pero posteriormente no regresaron a recogerla", mencionó a Diario LA PRENSA.

Documentos permanecen en las oficinas municipales

El asesor explicó que los DNI se mantienen resguardados en las oficinas municipales donde fueron solicitados y permanecen allí hasta que sus titulares acudan a reclamarlos. Algunos documentos podrían estar almacenados desde 2021, cuando comenzó el proceso de enrolamiento para la nueva identificación, mientras que otros corresponden a trámites realizados durante 2026. Añadió que no existe un año único para establecer la antigüedad de los documentos pendientes, debido a que la cantidad de identificaciones acumuladas varía entre municipios. Incluso hay oficinas que mantienen únicamente 42 identidades sin reclamar, la mayoría emitidos durante este año.

Sobre el almacenamiento, Padilla Valladares aseguró que no representa un problema de espacio físico para la institución, debido a que cuentan con archivos especiales para resguardar las identificaciones. Asimismo, aseguró que la Comisión Permanente podría solicitar en algún momento la devolución de documentos que lleven muchos años sin ser reclamados, aunque hasta ahora no se ha aplicado esa medida.

Asimismo, el funcionario destacó que el proceso de entrega cuenta con controles de seguridad para evitar que otra persona retire una identificación que no le corresponde. Los documentos se mantienen en sobres y, antes de entregarlos, se verifica el código correspondiente, se realiza una validación facial mediante una grabación del rostro y posteriormente se comprueba la huella dactilar del titular. Por esa razón, recomendó a los ciudadanos consultar su DNI primero en la aplicación o la página web antes de trasladarse a una oficina, ya que el documento debe reclamarse en el municipio donde fue solicitado y no en cualquier otra sede del país. La verificación previa permite evitar viajes innecesarios y conocer con certeza dónde está almacenado.

Llamado a reclamar los documentos

Padilla Valladares hizo un llamado a quienes todavía tienen pendiente retirar su tarjeta de identidad para que utilicen las plataformas digitales y las redes sociales del RNP. También recordó que la institución dispone de unidades de atención al cliente, un centro de llamadas y una Inspectoría General para atender consultas, observaciones, denuncias o inconvenientes relacionados con los datos de identificación. El asesor mencionó que esta identidad es necesario no solamente para participar en procesos electorales, sino también para realizar trámites administrativos, judiciales y gestiones en instituciones públicas y empresas privadas. Por ello, insistió en la importancia de que cada ciudadano cuente con su documento y lo retire una vez que esté disponible.