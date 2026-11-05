Congreso Nacional acepta renuncia de diputada suplente del Partido Liberal por Cortés

Tegucigalpa, Honduras. El pleno del Congreso Nacional aceptó la renuncia irrevocable de la diputada suplente del Partido Liberal por el departamento de Cortés, María Margarita Hernández López, durante una sesión legislativa celebrada en Tegucigalpa.

La dimisión fue formalizada mediante la lectura de la solicitud a cargo del secretario del Congreso, Carlos Ledezma, en la que Hernández López argumentó que su decisión responde a motivos estrictamente personales. Para sustentar su renuncia, la ahora exlegisladora hizo referencia al artículo 196 de la Constitución de la República y a los numerales 23, 49 y 51 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Hernández López ocupaba la suplencia del diputado propietario Carlos Umaña. Tras la aprobación de su renuncia por parte del hemiciclo, solicitó la incorporación inmediata de Pablo Gómez Hernández para que ocupe la curul correspondiente a Cortés y asuma las funciones como diputado suplente.