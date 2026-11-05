Congreso Nacional acepta renuncia de diputada suplente del Partido Liberal por Cortés

Tegucigalpa, Honduras. El pleno del Congreso Nacional aceptó la renuncia irrevocable de la diputada suplente del Partido Liberal por el departamento de Cortés, María Margarita Hernández López, durante una sesión legislativa celebrada en Tegucigalpa.
La dimisión fue formalizada mediante la lectura de la solicitud a cargo del secretario del Congreso, Carlos Ledezma, en la que Hernández López argumentó que su decisión responde a motivos estrictamente personales. Para sustentar su renuncia, la ahora exlegisladora hizo referencia al artículo 196 de la Constitución de la República y a los numerales 23, 49 y 51 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Hernández López ocupaba la suplencia del diputado propietario Carlos Umaña. Tras la aprobación de su renuncia por parte del hemiciclo, solicitó la incorporación inmediata de Pablo Gómez Hernández para que ocupe la curul correspondiente a Cortés y asuma las funciones como diputado suplente.
Con esta decisión, el Partido Liberal registra una nueva modificación en su bancada legislativa. Se trata de la segunda renuncia de un diputado suplente aceptada por el pleno durante el actual período legislativo y la tercera dimisión registrada desde las elecciones generales.
El primer caso fue el de Kathya Marlene Pastor Sanabria, quien ocupaba la suplencia de la diputada por Francisco Morazán, Luz Ernestina Mejía. Tras su renuncia, su puesto pasó a ser ocupado por Katherine Alejandra Hernández Palencia.
Asimismo, antes de la instalación formal del Congreso Nacional, el diputado suplente por Olancho, Vidal Cerrato, presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para asumir la titularidad del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Su espacio fue ocupado por Samuel García.
A estos movimientos se suma la suspensión judicial de la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Isis Cuéllar, cuyo puesto pasó a ser ocupado por Gabriela Alejandra López Dubón.
De esta manera, el Congreso Nacional continúa registrando cambios en su composición, con renuncias y sustituciones que han modificado la integración de distintas bancadas durante el actual período legislativo.