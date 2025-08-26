Desde el 1 de septiembre el DNI será gratis

San Pedro Sula

Brenda Martínez tiene su Documento de Identificación Nacional (DNI) dañado. El nombre casi no se lee y se partió en dos. Ella la necesita para buscar trabajo, pero no tiene el dinero para reponerla.

Mientras que Osiris García sufrió un asalto cuando caminaba en una calle de su colonia y un hombre en bicicleta le arrebató su bolso. Ellas no quieren reponerla para ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre, sino porque necesitan buscar un trabajo.

La reposición de la identidad cuesta L200. Para muchos es una cantidad pequeña, pero para ellas, que no tienen un trabajo, es complicado.

La tarjeta de identidad constituye el documento de identificación personal; es intransferible y obligatorio para todo ciudadano.