Desde el 1 de septiembre el DNI será gratis

Brenda Martínez tiene su Documento de Identificación Nacional (DNI) dañado. El nombre casi no se lee y se partió en dos. Ella la necesita para buscar trabajo, pero no tiene el dinero para reponerla.
Mientras que Osiris García sufrió un asalto cuando caminaba en una calle de su colonia y un hombre en bicicleta le arrebató su bolso. Ellas no quieren reponerla para ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre, sino porque necesitan buscar un trabajo.
La reposición de la identidad cuesta L200. Para muchos es una cantidad pequeña, pero para ellas, que no tienen un trabajo, es complicado.
La tarjeta de identidad constituye el documento de identificación personal; es intransferible y obligatorio para todo ciudadano.
Oportunidad
Elisa Gómez, registradora del Registro Nacional de las Personas (RNP), explicó que personas como Osiris y Brenda tienen una oportunidad de reponer su DNI sin pagar a partir del lunes 1 de septiembre en cualquier registro del país.
“El lunes haremos el izado de la bandera en el parqueo del RNP en San Pedro Sula con la presencia de todos los comisionados y lanzaremos el programa que beneficiará a todos los hondureños”, detalló.
Explicó que no hay requisito específico, los interesados deben presentarse a las oficinas del Registro Nacional de las Personas, donde ofrecerán la reposición gratuita del DNI del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025.
El trámite, que incluye actualización biométrica, será personal en oficinas del RNP. Los encargados explican que se proyecta emitir unos 750,000 nuevos documentos con una inversión de 20 millones de lempiras. El censo electoral preliminar registra 6.4 millones de votantes habilitados en todo el país.
Igualmente, la registradora indicó que se está trabajando en conjunto con la municipalidad y otras organizaciones para identificar personas que nunca han sido registradas. Hemos registrado más de 50 niños y adultos que no habían sido inscritos, dijo.
“Registrar a un niño no es un simple trámite, es un gesto de amor, porque así reconocemos sus derechos y de esa manera tienen acceso a servicios esenciales”.