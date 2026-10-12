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París enciende la pasarela: tendencias primavera-verano 2027

La semana de la moda parisina clausuró nueve días intensos de creatividad, dejando claro que la próxima temporada será audaz y sofisticada

París enciende la pasarela: tendencias primavera-verano 2027
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La capital francesa clausuró nueve días de desfiles con chaquetas rectas y cruzadas, vestidos vibrantes y estampados naturales. Colores vivos y neutros se mezclan en colecciones que apuestan por la elegancia y la audacia.

 Foto: @chanelofficial/@eliesaabworld/@lacoste
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La chaqueta recta regresa con fuerza en la colección de Gabriela Hearst. Su impecable sastrería y cortes limpios transmiten elegancia atemporal. Una prenda versátil que marca el inicio de la temporada.

 Foto: @gabrielahearst
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Elegancia rebelde. Chaqueta acolchada de cuero negro con bordado floral, combinada con boucleta de seda burdeos y suéter de cuello de tortuga. El look se completa con pantalón delgado de cuero incanto y cierre de firma GH.

 Foto: @gabrielahearst
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Pasado, presente, futuro. Como historia de las mujeres liberándose a través de la moda, los capítulos sucesivos de la vida de Gabrielle Chanel se unen y coexisten en un viaje a través del tiempo. Una historia de movimiento, autoexpresión y libertad, la colección explora los muchos yo dentro de cada mujer.

 Foto: @chanelofficial
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El clásico tailleur de Chanel se reinventa en clave minimalista. La chaqueta cruzada con falda mantiene la tradición, pero con líneas más sobrias. Sofisticación parisina en estado puro.

 Foto: @chanelofficial
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Elie Saab hace un trabajo maravilloso acentuando la belleza y la feminidad de una mujer.

 Foto: @eliesaabworld
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El vestido largo de gala deslumbra con detalles brillantes y plumas. Saab reafirma su dominio en la alta costura con diseños de ensueño y glamour absoluto para noches de fiesta.

 Foto: @eliesaabworld
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Colección primavera-verano 2027 de mujer creada por Nadège Vanhée para la casa Hermés la cual llamó "La forma del aire", una colección que transmite tranquilidad, facilidad y libertad para el verano.

 Foto: Instagram/@Hermes
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El vestido veraniego de Hermès aporta frescura y ligereza. Lo invisible se vuelve tangible y los cortes sencillos son ideales para el día, una propuesta chic y relajada.
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Leónard París el rey del estampado sobre seda presentó su colección "La Noche Carioca", los tonos morados y crudos dominaron la paleta, una inspiración al color y la naturaleza floral de Brasil.

Foto: Instagram/@leonardparis
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El diseñador Pierre Cardin apostó por mezclas refrescantes de azul y rosa. También brillaron los tonos metálicos y dorados. Una colección que celebra el color con modernidad.

 Foto: Instagram/@pierrecardin
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El show de primavera verano 2027 de LOEWE se basó en la facilidad de Nueva Inglaterra que dio forma a los directores creativos Jack McCollough y la juventud de Lázaro Hernández, con giros en lo familiar. La firma rescata su chaqueta de los años 60 en Ante Oro, el tono arena y el acabado retro se actualizan con un aire contemporáneo. Una pieza que conecta pasado y presente

 Foto: Instagram/@loewe
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"Código de vestimenta: No se requiere blanco" así denominó su colección la firma Lacoste, inspirado por la cancha de arcilla y los rastros dejados por el juego, en tonos de arcilla al sol y tonos minerales tierra que se encuentran con destellos de plata, amarillo ácido y azul cobalto. Una colección donde el uniforme se convierte en individual y velocidad, capturada en forma.

 Foto: Instagram/@lacoste
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La casa Schiaparelli, se inspiró en la idea "Volver claro" y en un giro hacia lo vegano, reinterpretando los códigos de la casa con un enfoque más consciente. Los tonos vibrantes y los bordados llamativos se mezclan con referencia hacia la naturaleza y la energía en movimiento.

 Foto: Instagram/@schiaparelli
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La colección Schiaparelli Primavera/Verano 2027 Ready-to-Wear de Daniel Roseberry se inspiró en la idea de transformar lo cotidiano en arte.

 Foto: Instagram/@schiaparelli
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Daniel Roseberry creo la idea de “Going Clear”: destilar la esencia de la alta costura y transformarla en un lenguaje cotidiano, modular y consciente.

Foto: Instagram/@schiaparelli
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El llamado “vestido de venganza” dentro de la colección Schiaparelli Primavera/Verano 2027 de Daniel Roseberry se inspiró en la tradición de la casa de convertir la moda en un lenguaje teatral y simbólico, reinterpretando el clásico vestido negro como una pieza cargada de poder y desafío.
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La propuesta Primavera-verano 2027 de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton se inspiró en la búsqueda de la ligereza y la fluidez, explorando cómo los materiales y las texturas pueden transmitir movimiento y delicadeza. La bolsa Cavale con letras barridas y la hebilla dorada de la bomba Privilege refuerzan la idea de sofisticación discreta.

 Foto: Instagram/@louisvuitton
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Ghesquière se inspiró en la materialidad ligera y la transparencia, creando un lenguaje visual que combina modernidad, elegancia y un aire casi intangible que no pasa de moda en su bolso clásico de la firma.

 Foto: Instagram/@louisvuitton
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El blanco y negro se presentan como dúo eterno donde la firma belga Ann Demeulemeester combinó sobriedad y dramatismo en sus conjuntos. Minimalismo con un toque poético al que su director creativo Stefano Gallici nombró "'Cielo Solitario'.

 Foto: Instagram/@anndemeulemeester_official
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