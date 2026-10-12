París enciende la pasarela: tendencias primavera-verano 2027

El show de primavera verano 2027 de LOEWE se basó en la facilidad de Nueva Inglaterra que dio forma a los directores creativos Jack McCollough y la juventud de Lázaro Hernández, con giros en lo familiar. La firma rescata su chaqueta de los años 60 en Ante Oro, el tono arena y el acabado retro se actualizan con un aire contemporáneo. Una pieza que conecta pasado y presente