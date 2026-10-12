París enciende la pasarela: tendencias primavera-verano 2027

La capital francesa clausuró nueve días de desfiles con chaquetas rectas y cruzadas, vestidos vibrantes y estampados naturales. Colores vivos y neutros se mezclan en colecciones que apuestan por la elegancia y la audacia.
La chaqueta recta regresa con fuerza en la colección de Gabriela Hearst. Su impecable sastrería y cortes limpios transmiten elegancia atemporal. Una prenda versátil que marca el inicio de la temporada.
Elegancia rebelde. Chaqueta acolchada de cuero negro con bordado floral, combinada con boucleta de seda burdeos y suéter de cuello de tortuga. El look se completa con pantalón delgado de cuero incanto y cierre de firma GH.
Pasado, presente, futuro. Como historia de las mujeres liberándose a través de la moda, los capítulos sucesivos de la vida de Gabrielle Chanel se unen y coexisten en un viaje a través del tiempo. Una historia de movimiento, autoexpresión y libertad, la colección explora los muchos yo dentro de cada mujer.
El clásico tailleur de Chanel se reinventa en clave minimalista. La chaqueta cruzada con falda mantiene la tradición, pero con líneas más sobrias. Sofisticación parisina en estado puro.
Elie Saab hace un trabajo maravilloso acentuando la belleza y la feminidad de una mujer.
El vestido largo de gala deslumbra con detalles brillantes y plumas. Saab reafirma su dominio en la alta costura con diseños de ensueño y glamour absoluto para noches de fiesta.
Colección primavera-verano 2027 de mujer creada por Nadège Vanhée para la casa Hermés la cual llamó "La forma del aire", una colección que transmite tranquilidad, facilidad y libertad para el verano.
El vestido veraniego de Hermès aporta frescura y ligereza. Lo invisible se vuelve tangible y los cortes sencillos son ideales para el día, una propuesta chic y relajada.
Leónard París el rey del estampado sobre seda presentó su colección "La Noche Carioca", los tonos morados y crudos dominaron la paleta, una inspiración al color y la naturaleza floral de Brasil.
El diseñador Pierre Cardin apostó por mezclas refrescantes de azul y rosa. También brillaron los tonos metálicos y dorados. Una colección que celebra el color con modernidad.
El show de primavera verano 2027 de LOEWE se basó en la facilidad de Nueva Inglaterra que dio forma a los directores creativos Jack McCollough y la juventud de Lázaro Hernández, con giros en lo familiar. La firma rescata su chaqueta de los años 60 en Ante Oro, el tono arena y el acabado retro se actualizan con un aire contemporáneo. Una pieza que conecta pasado y presente
"Código de vestimenta: No se requiere blanco" así denominó su colección la firma Lacoste, inspirado por la cancha de arcilla y los rastros dejados por el juego, en tonos de arcilla al sol y tonos minerales tierra que se encuentran con destellos de plata, amarillo ácido y azul cobalto. Una colección donde el uniforme se convierte en individual y velocidad, capturada en forma.
La casa Schiaparelli, se inspiró en la idea "Volver claro" y en un giro hacia lo vegano, reinterpretando los códigos de la casa con un enfoque más consciente. Los tonos vibrantes y los bordados llamativos se mezclan con referencia hacia la naturaleza y la energía en movimiento.
La colección Schiaparelli Primavera/Verano 2027 Ready-to-Wear de Daniel Roseberry se inspiró en la idea de transformar lo cotidiano en arte.
Daniel Roseberry creo la idea de “Going Clear”: destilar la esencia de la alta costura y transformarla en un lenguaje cotidiano, modular y consciente.
El llamado “vestido de venganza” dentro de la colección Schiaparelli Primavera/Verano 2027 de Daniel Roseberry se inspiró en la tradición de la casa de convertir la moda en un lenguaje teatral y simbólico, reinterpretando el clásico vestido negro como una pieza cargada de poder y desafío.
La propuesta Primavera-verano 2027 de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton se inspiró en la búsqueda de la ligereza y la fluidez, explorando cómo los materiales y las texturas pueden transmitir movimiento y delicadeza. La bolsa Cavale con letras barridas y la hebilla dorada de la bomba Privilege refuerzan la idea de sofisticación discreta.
Ghesquière se inspiró en la materialidad ligera y la transparencia, creando un lenguaje visual que combina modernidad, elegancia y un aire casi intangible que no pasa de moda en su bolso clásico de la firma.
El blanco y negro se presentan como dúo eterno donde la firma belga Ann Demeulemeester combinó sobriedad y dramatismo en sus conjuntos. Minimalismo con un toque poético al que su director creativo Stefano Gallici nombró "'Cielo Solitario'.